Первое Новолуние 2026 года: как оно повлияет на ваш знак зодиака на этой неделе
Новолуние произойдет 18 января в знаке Козерога и призывает нас не сдаваться.Это время завершений и новых начал. Марс по-прежнему находится в Козероге, поэтому у нас есть возможность либо поставить финальную точку в текущем проекте, либо начать новый — до начала сезона Водолея. Энергия недели подчеркивает, чего мы уже достигли, и показывает, на что еще способны.
Овен
Это мощное Новолуние приносит вам больше структуры и четкое понимание дальнейших шагов. Оно освещает ваши амбиции и профессиональные цели на ближайшие шесть месяцев, а также показывает, насколько эффективно вы взаимодействуете с другими и умеете ли просить о помощи.
Сезон Козерога дает ощущение нового старта. Работать становится легче, если вы сосредоточены на действительно важном. Если вы долго были в тени — сейчас время заявить о себе и вернуть уверенность.
Телец
Новолуние бросает вызов вашей системе убеждений и одновременно показывает, какие плоды принес транзит Юпитера шесть месяцев назад. Пришло время оценить, чему вы научились и в каком направлении хотите развиваться дальше.
Фокус — на оттачивании навыков и внутренней трансформации. Сезон Козерога помогает осознать собственную силу и потенциал, напоминая, что процесс роста не закончится с приходом Водолея.
Близнецы
Это Новолуние акцентирует внимание на прошлом и на том, куда вы хотите двигаться дальше. Речь идет о завершении циклов. Луна в Козероге помогает лучше понять себя, укрепить самооценку и осознать свои внутренние ресурсы.
Возможны изменения в отношениях: в вашу жизнь приходят люди, более созвучные вам. В паре стоит оценить прочность связи и подумать, как ее улучшить. По мере приближения сезона Водолея вы чувствуете больше уверенности и ясности.
Рак
Новолуние словно отражает вас, помогая глубже соединиться с собой. После Полнолуния в вашем знаке оно открывает новую главу и настраивает на более масштабные цели.
Луна в Козероге учит дисциплине, особенно в учебе и профессиональном развитии. Осваивая лидерские роли, вам важно сохранять терпение, дипломатию и умение принимать поддержку окружающих.
Лев
Для вас эта неделя — про заботу о себе, особенно если вы слишком строги к себе. Практики вроде йоги, медитации, ведения дневника или общения с друзьями помогут восстановить баланс.
Новолуние показывает, как выстроить более устойчивый распорядок и при этом быть гибкими. Вы закладываете фундамент для нового цикла, который начнется позже в этом году, когда Юпитер войдет в ваш знак.
Дева
Это Новолуние несет легкую, романтичную энергию, добавляя в жизнь радость и тепло. Одинокие Девы могут познакомиться с кем-то важным в течение ближайших шести месяцев, а у пар усиливается эмоциональная связь.
Вы переосмысливаете, что значит быть хорошим другом и партнером, и какие компромиссы готовы принимать. Возможны планы на обучение или путешествия — даже в формате дистанционного опыта.
Весы
Новолуние в Козероге действует успокаивающе и фокусируется на доме и семейных вопросах. Важно восстановить баланс между личной жизнью и карьерой — особенно перед возвращением Сатурна в Овен в следующем месяце.
Этот период дает ресурсы и понимание, необходимые для профессиональных изменений. Также возрастает значение примирений, интереса к семейной истории и корням.
Скорпион
Во время этого транзита активно рождаются новые идеи. Козерог усиливает вашу ментальную и творческую энергию, побуждая вернуться к старым проектам или начать новые.
У вас появляется смелость заняться тем, о чем давно мечтали. Новолуние также может привести в вашу жизнь людей, способных вдохновить и помочь выйти из творческого застоя.
Стрелец
Новолуние в Козероге направляет внимание на практические вопросы и долгосрочную стабильность. Даже вашему свободолюбивому характеру сейчас важно ощущение опоры.
Это подходящее время для постановки реалистичных целей, особенно в сфере карьеры и финансов. Мечтать можно и нужно, но с четким планом действий.
Козерог
Новолуние в вашем знаке — полностью о вас. Это время сосредоточиться на целях, мечтах и отношениях с самим собой.
Марс может усиливать импульсивность, поэтому важно контролировать эмоции и время. Луна помогает заземлиться, восстановиться и пройти период внутреннего обновления, после которого вы будете готовы к новым вызовам.
Водолей
Новолуние побуждает пересмотреть финансовые привычки и расходы. Сезон Козерога требует зрелости и планирования на ближайшие шесть месяцев.
Также возрастает потребность защищать личные границы. В преддверии вашего сезона важно честно поговорить с окружающими, особенно если баланс в отношениях нарушен.
Рыбы
Луна в Козероге отражает влияние Сатурна, которое вы ощущали в последние годы. Вы завершаете важный этап и готовитесь к новому циклу, который начнется с переходом Сатурна в Овен.
В ближайшие шесть месяцев перед вами чистый лист. Пришло время решить, чему вы хотите научиться, куда двигаться и какие горизонты исследовать. Освободившись от ограничений, вы почувствуете больше свободы для роста и развития.