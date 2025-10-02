В Москве совершено покушение на Башара Асада; он был доставлен в больницу

Россия вмешалась в сирийскую войну в 2015 году, спасая режим Асада. Однако цена оказалась огромной — по данным правозащитников, с 2015 по 2024 год от российских бомбардировок погибли почти 7 тысяч мирных сирийцев, в том числе более двух тысяч детей.