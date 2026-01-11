Ленивые голубцы: рецепт, который выручает, когда не хочется возни с капустными листьями
фото: Shutterstock
Полезные советы

Ленивые голубцы: рецепт, который выручает, когда не хочется возни с капустными листьями

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Ленивые голубцы — это тот же вкус классических голубцов, только в более простом формате: начинка не заворачивается в капустные листья, а все смешивается вместе. В итоге получается сытное блюдо, которое можно приготовить на плите, в духовке или в мультиварке.

Ингредиенты на 4–6 порций

Для “котлеток”:

  • Фарш (свинина+говядина или курица/индейка) — 600–700 г
  • Капуста белокочанная — 500–700 г (примерно 1/2 небольшого кочана)
  • Рис — 100 г (сухого)
  • Лук — 1 крупная штука
  • Морковь — 1 штука
  • Яйцо — 1 штука (по желанию, для плотности)
  • Соль — 1–1,5 ч. л. (по вкусу)
  • Черный перец — по вкусу
  • Паприка — 1 ч. л. (опционально)
  • Масло — для жарки

Для соуса:

  • Томатная паста — 2 ст. л. (или томаты в собственном соку 250–300 г)
  • Сметана — 200 г
  • Вода или бульон — 250–350 мл (по густоте)
  • Лавровый лист — 1–2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сахар — щепотка (если томат кислит)

Для подачи (по желанию):

  • Зелень (укроп/петрушка)
  • Сметана
  • Свежий огурец/маринованный огурчик

Подготовка: как сделать капусту «правильной»

Есть три удобных способа — выбирайте по времени и настроению:

Самый быстрый: мелко нашинковать капусту и залить кипятком на 5–7 минут, затем хорошо отжать.

Самый вкусный: слегка потушить капусту 7–10 минут на сковороде с каплей масла и воды, остудить.

Самый ленивый: очень тонко нашинковать и просто вмешать в фарш (но есть риск, что капуста останется жестковатой).

Пошаговый рецепт 

Лук мелко нарежьте, морковь натрите. Обжарьте 3–5 минут до мягкости. Половину овощей оставьте в фарш, половину — в соус (так будет вкуснее и ароматнее).

В большой миске соедините: фарш, подготовленную капусту, отваренный до полуготовности рис, половину обжаренных лука и моркови, соль, перец, паприку, яйцо (по желанию). Тщательно вымесите 1–2 минуты: масса станет более “сцепленной”.

Смочите руки водой, сформируйте продолговатые котлетки. Обжарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до легкой корочки. Это не обязательный шаг, но корочка сильно улучшает вкус и помогает форме держаться.

В сковороду/казан добавьте оставшиеся овощи, затем: томатную пасту + сметану + воду/бульон, лавровый лист, соль, перец, щепотку сахара Доведите до легкого кипения, попробуйте на вкус.

Аккуратно уложите голубцы в соус. Накройте крышкой и тушите 25–35 минут на слабом огне. Готовность: капуста мягкая, внутри нет сырого фарша.

Вариант в духовке (если хотите меньше стоять у плиты)

Сформируйте голубцы, можно без обжарки. Выложите в форму, залейте соусом. Запекайте 40–45 минут при 180°C, накрыв фольгой. За 10 минут до конца можно открыть, чтобы верх чуть подрумянился.

Для тех, кто торопится

Если вариант еще более ленивого блюда из тех же ингредиентов - просто все обжарить на сковороде, не вылепливая котлетки.

Темы

Кулинарные рецептыСахара

Другие сейчас читают