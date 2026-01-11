Ленивые голубцы: рецепт, который выручает, когда не хочется возни с капустными листьями
Ленивые голубцы — это тот же вкус классических голубцов, только в более простом формате: начинка не заворачивается в капустные листья, а все смешивается вместе. В итоге получается сытное блюдо, которое можно приготовить на плите, в духовке или в мультиварке.
Ингредиенты на 4–6 порций
Для “котлеток”:
- Фарш (свинина+говядина или курица/индейка) — 600–700 г
- Капуста белокочанная — 500–700 г (примерно 1/2 небольшого кочана)
- Рис — 100 г (сухого)
- Лук — 1 крупная штука
- Морковь — 1 штука
- Яйцо — 1 штука (по желанию, для плотности)
- Соль — 1–1,5 ч. л. (по вкусу)
- Черный перец — по вкусу
- Паприка — 1 ч. л. (опционально)
- Масло — для жарки
Для соуса:
- Томатная паста — 2 ст. л. (или томаты в собственном соку 250–300 г)
- Сметана — 200 г
- Вода или бульон — 250–350 мл (по густоте)
- Лавровый лист — 1–2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Сахар — щепотка (если томат кислит)
Для подачи (по желанию):
- Зелень (укроп/петрушка)
- Сметана
- Свежий огурец/маринованный огурчик
Подготовка: как сделать капусту «правильной»
Есть три удобных способа — выбирайте по времени и настроению:
Самый быстрый: мелко нашинковать капусту и залить кипятком на 5–7 минут, затем хорошо отжать.
Самый вкусный: слегка потушить капусту 7–10 минут на сковороде с каплей масла и воды, остудить.
Самый ленивый: очень тонко нашинковать и просто вмешать в фарш (но есть риск, что капуста останется жестковатой).
Пошаговый рецепт
Лук мелко нарежьте, морковь натрите. Обжарьте 3–5 минут до мягкости. Половину овощей оставьте в фарш, половину — в соус (так будет вкуснее и ароматнее).
В большой миске соедините: фарш, подготовленную капусту, отваренный до полуготовности рис, половину обжаренных лука и моркови, соль, перец, паприку, яйцо (по желанию). Тщательно вымесите 1–2 минуты: масса станет более “сцепленной”.
Смочите руки водой, сформируйте продолговатые котлетки. Обжарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до легкой корочки. Это не обязательный шаг, но корочка сильно улучшает вкус и помогает форме держаться.
В сковороду/казан добавьте оставшиеся овощи, затем: томатную пасту + сметану + воду/бульон, лавровый лист, соль, перец, щепотку сахара Доведите до легкого кипения, попробуйте на вкус.
Аккуратно уложите голубцы в соус. Накройте крышкой и тушите 25–35 минут на слабом огне. Готовность: капуста мягкая, внутри нет сырого фарша.
Вариант в духовке (если хотите меньше стоять у плиты)
Сформируйте голубцы, можно без обжарки. Выложите в форму, залейте соусом. Запекайте 40–45 минут при 180°C, накрыв фольгой. За 10 минут до конца можно открыть, чтобы верх чуть подрумянился.
Для тех, кто торопится
Если вариант еще более ленивого блюда из тех же ингредиентов - просто все обжарить на сковороде, не вылепливая котлетки.