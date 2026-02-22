В Риге все больше детей изымают из семей - кризисный центр уже заполнен

«10 лет назад была концепция, что Латвия будет без детских домов. Мы к этому шли, на уровне государства много искали решений. Развивалась сфера приемных семей. Сейчас откатываемся назад по статистическим показателям, и ясно, что места институциональной опеки переполнены. Это вопрос не только Риги — это по всей Латвии», — говорит Лига Тетере, руководитель отдела социальных услуг для семей и детей Департамента благосостояния Рижской думы.