Рига станет аудиостолицей Европы - в Латвии пройдет Radiodays Europe 2026

Мероприятие соберет более 1500 профессионалов медиаиндустрии из более чем 65 стран — среди них руководители крупнейших общественных и коммерческих медиакомпаний, создатели подкастов, технологические компании, авторы контента и эксперты по аудиоинновациям. Конференция в Риге станет одним из самых значимых международных событий медийной отрасли в Балтийском регионе. «Мы очень рады приехать в Латвию, чтобы вместе отметить столетие Latvijas Radio. Латвия занимает особое место на карте европейской аудиоиндустрии благодаря тесному сотрудничеству между общественным и частным аудиосектором. Также здесь наблюдаются интересные успехи частного аудиорынка в сфере рекламы. Во время конференции мы сосредоточимся на новейших тенденциях и развитии аудиоиндустрии — искусственном интеллекте, подкастах, молодежной аудитории, общественной ценности медиа, разнообразии, создании программ и технологических инновациях, собрав партнеров со всей Европы в Риге», — подчеркивает директор Radiodays Europe Питер Ниегел (Peter Niegel).