Рига станет аудиостолицей Европы - в Латвии пройдет Radiodays Europe 2026
С 22 по 24 марта 2026 года Рига на несколько дней станет центром европейской аудиоиндустрии, принимая ведущую мировую конференцию радио, подкастов и цифрового аудио — Radiodays Europe 2026.
Мероприятие соберет более 1500 профессионалов медиаиндустрии из более чем 65 стран — среди них руководители крупнейших общественных и коммерческих медиакомпаний, создатели подкастов, технологические компании, авторы контента и эксперты по аудиоинновациям. Конференция в Риге станет одним из самых значимых международных событий медийной отрасли в Балтийском регионе. «Мы очень рады приехать в Латвию, чтобы вместе отметить столетие Latvijas Radio. Латвия занимает особое место на карте европейской аудиоиндустрии благодаря тесному сотрудничеству между общественным и частным аудиосектором. Также здесь наблюдаются интересные успехи частного аудиорынка в сфере рекламы. Во время конференции мы сосредоточимся на новейших тенденциях и развитии аудиоиндустрии — искусственном интеллекте, подкастах, молодежной аудитории, общественной ценности медиа, разнообразии, создании программ и технологических инновациях, собрав партнеров со всей Европы в Риге», — подчеркивает директор Radiodays Europe Питер Ниегел (Peter Niegel).
В программе конференции примет участие ряд признанных международных лидеров аудиоиндустрии, среди них: генеральный директор Sveriges Radio Cilla Benkö, руководитель BBC Radio 4 Mohit Bakaya, операционный директор американского общественного медиа NPR Ryan Merkley, а также исполнительный директор Public Media Alliance Kristian Porter.
В Риге также выступят эксперты в области технологий, журналистики и подкастов из BBC, The New York Times, Spotify, MIT Technology Review и других ведущих организаций.
«Radiodays Europe — одно из важнейших событий, где аудиоиндустрия встречается, чтобы обсудить свое будущее — от контента и креативности до технологий и новых привычек слушателей. Поэтому для нас особая честь собрать в этом году в Риге профессионалов радио, подкастов и других аудиоформатов со всей Европы. В прошлом году Latvijas Radio отметило свое столетие, доказав способность радио меняться вместе со временем, и эта конференция дает возможность стать частью более широкой дискуссии о будущем аудиоиндустрии», — отмечает председатель правления Latvijas Sabiedriskais medijs Байба Зузена.
Конференция также объединит профессионалов медиаотрасли Латвии — руководителей радиостанций, продюсеров, исследователей и создателей контента, создавая платформу для международного сотрудничества и обмена новыми идеями.
«Проведение Radiodays Europe в Риге — важное подтверждение способности Латвии принимать международные мероприятия высокого уровня в сфере медиа. Такие конференции помогают сделать Латвию более заметной на глобальной карте креативных индустрий, одновременно способствуя новым партнерствам, обмену идеями и сотрудничеству между международными и латвийскими медиа-профессионалами», — подчеркивает директор Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Иева Ягере.
В течение трех дней участники обсудят самые актуальные вопросы отрасли — будущее радио в эпоху искусственного интеллекта, развитие подкастов, изменение привычек аудитории, роль надежных общественных медиа, а также способы привлечения молодой аудитории в цифровую эпоху.
Radiodays Europe — ведущая мировая конференция для радио, подкастов и аудиоиндустрии, ежегодно собирающая крупнейшие медиакомпании, технологических инноваторов и создателей контента. Мероприятие служит платформой для генерации новых идей, обсуждения отраслевых тенденций и установления международных контактов.
Проведение Radiodays Europe 2026 в Риге еще больше укрепит позиции Латвии как центра креативных индустрий, медиаинноваций и международных профессиональных мероприятий в Европе.