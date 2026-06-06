"Я подключена к аппаратуре, а медсестра уходит": пациентка пожаловалась на действия персонала во время тревоги

Пациентка утверждает, что увидела медсестру, которая уже взяла свою сумку и собиралась уходить. «Я спросила, что нам делать, ведь я подключена к аппаратуре. Девушка из соседней палаты сказала, что тоже не смогла бы уйти сама, потому что находится под действием лекарств и едва держится на ногах».