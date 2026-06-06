"Я подключена к аппаратуре, а медсестра уходит": пациентка пожаловалась на действия персонала во время тревоги
Во время пожарной тревоги пациентка крупнейшей латвийской больницы услышала от медсестры, что та "сама уйдет", а лежачих больных якобы придется оставить. После публикации в соцсетях разгорелся спор: одни возмущены, другие встали на защиту медиков.
Жительница Латвии поделилась в социальных сетях своим опытом пребывания в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня. Хотя в целом она положительно оценила работу врачей и медицинских сестер, один эпизод заставил ее серьезно усомниться в готовности персонала к чрезвычайным ситуациям.
По словам женщины, она поступила в больницу на обследование. Палата была одноместной, персонал проявлял внимание и заботу, а врачи тщательно изучали ее состояние. Однако все изменилось в момент срабатывания пожарной сигнализации.
«Сижу в туалете, и вдруг звучит пожарная тревога: "Пожалуйста, как можно быстрее покиньте помещение и направляйтесь к выходу". Конечно, я выбежала из туалета и приготовилась уходить, но тут поняла — я ведь подключена к проводам и никуда не могу уйти».
Пациентка утверждает, что увидела медсестру, которая уже взяла свою сумку и собиралась уходить. «Я спросила, что нам делать, ведь я подключена к аппаратуре. Девушка из соседней палаты сказала, что тоже не смогла бы уйти сама, потому что находится под действием лекарств и едва держится на ногах».
По словам женщины, ответ медсестры ее шокировал. «Она ответила, что не знает, что делать, но сама уходит».
В это время одна из посетительниц спросила, что будет с лежачими пациентами, которые не могут передвигаться самостоятельно. «Ответ был шокирующим: "Оставим их, потому что лифты не работают, и мы не можем взять их с собой"».
Позже один из медбратьев успокоил присутствующих, предположив, что тревога ложная и, вероятно, кто-то курил в туалете. Вскоре по громкой связи действительно сообщили, что тревога была ложной, и извинились за неудобства. Тем не менее произошедшее оставило у женщины тяжелое впечатление.
«Меня до сих пор не покидает мысль — неужели в кризисной ситуации медсестра схватила бы свою сумку и ушла, не помогая пациентам?»
Ответ больницы
На публикацию официально отреагировала сама Клиническая университетская больница Страдиня. В заявлении подчеркивается, что безопасность пациентов и сотрудников является одним из главных приоритетов учреждения. Представители больницы сообщили, что в учреждении разработаны подробные алгоритмы действий при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, а сотрудники регулярно проходят как теоретическое, так и практическое обучение.
«Можем с уверенностью утверждать, что персонал больницы знает, как действовать в подобных ситуациях».
Вместе с тем в больнице признали, что в условиях стресса могут возникать недопонимание и ошибки коммуникации. «Не можем полностью исключить, что в отдельных ситуациях в условиях повышенного стресса могут возникнуть недоразумения или недостаточно четкая коммуникация. Однако такие случаи не являются обычной практикой и не отражают установленный порядок действий в чрезвычайных ситуациях».
Больница попросила женщину связаться с администрацией и сообщить, в каком отделении произошел инцидент, чтобы провести дополнительную проверку и обсудить ситуацию с коллективом.
Комментарии: от благодарности врачам до полного недоверия системе
Публикация вызвала оживленную дискуссию, в которой прозвучали самые разные мнения. Некоторые пользователи категорически не согласились с критикой больницы. Один из комментаторов рассказал, что за последние три года перенес семь операций, пять из которых были проведены именно в Страдиня.
«Благодаря им я вообще жив. Отношение персонала и профессионализм — выдающиеся. Еда идеальная, сбалансированная и правильная. Это не курорт».
Другие пациенты также положительно отзывались о питании и работе персонала. Еще одна женщина написала: «Мой опыт — превосходный. Склоняю голову и говорю искреннее спасибо». Многие вспоминали случаи, когда врачи буквально спасали жизнь их родственникам. «Пять лет назад команда Страдиня прооперировала сердце моей жене. Самые лучшие отзывы и вечная благодарность!»
Однако часть комментаторов увидела в рассказе женщины вполне реалистичный сценарий. Одна из участниц обсуждения написала: «Да, медсестра ушла бы со своего рабочего места, потому что всегда и везде каждый должен сначала позаботиться о себе». Некоторые утверждали, что согласно современным рекомендациям медицинский персонал не должен рисковать собственной жизнью.
«На курсах нам объясняли, что по новым рекомендациям первоочередной ценностью является медицинский персонал. Пациентов должны спасать уже пожарные».
Похожее мнение выразили и другие пользователи. «Нельзя заставлять здоровых людей погибать в пожаре, под бомбежкой или при обрушении здания ради больных».
В то же время ряд комментаторов считает, что проблема заключалась не в эвакуации как таковой, а в отсутствии четких разъяснений для пациентов. «Ошибка медсестры была в том, что она не объяснила пациентам пути эвакуации и план действий».
Еще один пользователь отметил: «Персонал необходимо обучать чаще. Не должно возникать ситуаций, когда медики первыми покидают помещение».