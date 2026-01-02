США пообещали вмешаться, если Иран продолжит подавлять протесты своего населения

В Иране уже пятый день продолжаются протесты против роста стоимости жизни, в столкновениях погибли как минимум шесть человек, в пятницу сообщает британская телерадиокомпания BBC. Протесты переросли в насилие, в ходе беспорядков были подожжены автомобили.