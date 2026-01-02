США пообещали вмешаться, если Иран продолжит подавлять протесты своего населения
Соединенные Штаты вмешаются, если Иран будет жестоко подавлять мирные протесты, предупредил в пятницу в записи на платформе Truth Social президент США Дональд Трамп.
«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это для них привычно, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь», - заявил Трамп.
Президент отметил, что США находятся в режиме повышенной готовности и готовы действовать.
В Иране уже пятый день продолжаются протесты против роста стоимости жизни, в столкновениях погибли как минимум шесть человек, в пятницу сообщает британская телерадиокомпания BBC. Протесты переросли в насилие, в ходе беспорядков были подожжены автомобили.
Многие протестующие призывают положить конец власти верховного лидера страны. Некоторые выступают за восстановление монархии.
В четверг сообщалось о беспорядках в нескольких регионах страны, вызванных резким падением курса валюты и ростом цен.
Во время первого президентского срока Трампа в 2018 году США вышли из международного соглашения по иранской ядерной программе и ввели против Тегерана жесткие санкции.