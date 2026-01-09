ФОТО: в Риге открыли променад Мукусалас - набережную между двумя мостами перестроили за 20,8 млн евро

В районе набережной было высажено 68 новых деревьев и почти 1000 различных кустарников, а также были установлены элементы ландшафтного дизайна. Для изготовления скамеек было использовано дерево, пропитанное льняным маслом, а по всей длине променада были установлены урны для мусора.