ФОТО: в Риге открыли променад Мукусалас - набережную между двумя мостами перестроили за 20,8 млн евро

Открытие променада на Мукусалас (09.01.26)
В Риге торжественно открыли променад улицы Мукусалас длиной 2,3 км — объект стоимостью 20,8 млн евро ввели в эксплуатацию 22 декабря. В рамках проекта полностью перестроили участок набережной Даугавы между Каменным и Железнодорожным мостами, укрепили основание берега, обновили инженерные сети и создали пешеходно-велосипедную инфраструктуру.
На церемонии открытия присутствовали и выступили председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс, заместитель председателя Вилнис Кирсис, председатель комитета по городскому развитию Эдгарс Бергхолцс, председатель комитета по делам транспорта и сообщения Рижской думы Марта Котелло, а также представители департамента внешнего пространства и мобильности, BM-projekts и Tilts.
Мероприятие прошло на центральной смотровой площадке между Каменным и Железнодорожным мостами.
В ходе строительных работ был укреплен фундамент набережной, восстановлены гидротехнические сооружения, крепления, перила и другие элементы.
Набережная Даугавы между Каменным и Железнодорожным мостами была полностью перестроена, а для защиты набережной от размывов была возведена новая стена. Параллельно были обновлены инженерные коммуникации — водопровод, канализационные сети, ливневая канализация, слаботочные сети и уличное освещение.
Одной из задач проекта было сохранение исторической и уникальной архитектуры города, поэтому при строительстве были максимально использованы исторические материалы и элементы набережной, в том числе были восстановлены исторические перила. По всей длине променада было установлено энергоэффективное освещение.
Между Каменным и Железнодорожным мостами, напротив Латвийской национальной библиотеки, была построена новая смотровая площадка площадью 1950 квадратных метров с гранитным и бетонным покрытием. Она была спроектирована в виде ступенчатой платформы с дизайнерским освещением, сидениями и возможностью временной швартовки лодок и кораблей. Форма смотровой площадки символизировала отражение Замка света в водах Даугавы.
Ступенчатая форма позволяла использовать платформу и как точку обзора Даугавы, и как многофункциональное общественное пространство для отдыха и мероприятий, обеспечивая постепенный переход между набережной и водным пространством.
По всей длине променада от моста через Биекеньгравис до Каменного моста была построена пешеходная и велосипедная инфраструктура.
В районе набережной было высажено 68 новых деревьев и почти 1000 различных кустарников, а также были установлены элементы ландшафтного дизайна. Для изготовления скамеек было использовано дерево, пропитанное льняным маслом, а по всей длине променада были установлены урны для мусора.
