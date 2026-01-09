Поезд по маршруту Рига-Тарту стартует с графиком "под Латвию" - эстонцы заманивают туристов

Текущее расписание, по-видимому, в большей степени ориентировано на потребности приезжающих из Латвии. Из Риги в Тарту и Таллин можно выехать утром в 7:38, прибыв в Тарту до полудня, а в Таллин — около двух часов дня, что позволяет успеть в пункте назначения что-то еще, помимо ночевки. В сторону Риги поезд отправляется из Таллина в 14:50 и из Тарту в 17:05, прибывая в столицу Латвии незадолго до девяти вечера. Кроме того, на территории Латвии поезд останавливается на нескольких станциях: в Валмиере, Цесисе, Сигулде и Земитани.