Поезд по маршруту Рига-Тарту стартует с графиком "под Латвию" - эстонцы заманивают туристов
Со следующей недели наконец-то начнет курсировать экспресс-поезд Тарту-Рига, запуск которого долго откладывался. Однако на начальном этапе на линии будет ходить лишь одна пара поездов, расписание неудобно для пассажиров из Эстонии, а рентабельность маршрута плачевна, пишет Postimees.
В понедельник состоялся торжественный запуск прямого рейса Elron по маршруту Тарту-Рига, который дополнит уже существующее сообщение с пересадкой в Валге. Официально линия начнет работать с 12 января, когда состоится первое отправление в Ригу. Поездка из Тарту в Ригу, согласно действующему расписанию, займет 3 часа 41 минуту, а из Таллина в Ригу — 5 часов 56 минут. Билет из Тарту в Ригу будет стоить 19–22 евро, из Таллина в Ригу — 29–32 евро.
По словам представителей Elron, прямой маршрут одинаково важен как для жителей Южной Эстонии, так и для Северной Латвии, поскольку он способствует укреплению экономических связей и развитию туризма.
По словам Индрека Лайневеэра, руководителя железнодорожного направления Министерства климата Эстонии, прогноз по доходам от продажи билетов на этот год составляет 200 000 евро, в то время как в госбюджете на дотации предусмотрено до 2 миллионов евро. Правда, заложенная в бюджет сумма рассчитана на две пары поездов, а пока на линию выходит только одна. Таким образом, по грубым подсчетам, при реализации прогноза на этот год соотношение доходов и дотаций составит 1:5.
Помимо покрытия операционных расходов, государство также инвестировало в запуск линии: 300 000 евро в 2024 году и около 500 000 евро в прошлом. На 2026 год запланировано еще 300 000 евро, которые могут быть использованы, например, для сертификации дополнительных поездов или для повышения комфорта, будь то установка более удобных сидений или инвестиции в организацию питания.
Государство надеется, что в ближайшие годы рентабельность маршрута улучшится. По словам Лайневеэра, увеличивать ни дотации, ни расходы на улучшение сервиса не планируется, при этом с запуском второй пары поездов министерство ожидает, что доход от продажи билетов в ближайшие годы вырастет до 500 000–800 000 евро.
Текущее расписание, по-видимому, в большей степени ориентировано на потребности приезжающих из Латвии. Из Риги в Тарту и Таллин можно выехать утром в 7:38, прибыв в Тарту до полудня, а в Таллин — около двух часов дня, что позволяет успеть в пункте назначения что-то еще, помимо ночевки. В сторону Риги поезд отправляется из Таллина в 14:50 и из Тарту в 17:05, прибывая в столицу Латвии незадолго до девяти вечера. Кроме того, на территории Латвии поезд останавливается на нескольких станциях: в Валмиере, Цесисе, Сигулде и Земитани.
Лайневеэр объясняет, что нынешнее время отправления связано с существующей линией Тарту-Валга, поскольку новый рейс является ее продолжением. «Когда во второй половине года между Таллином и Тарту откроется движение электропоездов, высвободятся дизельные составы. Это позволит сделать маршрут Тарту-Рига самостоятельным, сократить количество остановок внутри Эстонии и более гибко устанавливать новое, более удобное для пассажиров обоих направлений время отправления и прибытия», — добавил он.
Сейчас же основное внимание уделяется привлечению туристов из Латвии. Министр по делам регионов Кулдар Лейс заявил на церемонии запуска, что новое международное сообщение важно для всей Южной и Центральной Эстонии. «Эстония — это гораздо больше, чем просто Таллин, и мы должны постоянно заботиться о том, чтобы по всей стране были хорошие возможности для развития экономики. Дополнительные международные маршруты окажут серьезную поддержку туристическому сектору Южной Эстонии, поскольку Латвия является для нас важным целевым рынком», — отметил министр.
По словам руководителя туристического кластера Южной Эстонии Канни Калласту, согласно последним статистическим данным, с января по октябрь 2023 года Южную Эстонию посетили более 40 000 жителей Латвии, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Для маркетинговых команд как туристического кластера, так и Visit Tartu железнодорожное сообщение играет важную роль в продвижении на латвийском направлении. Готовится рекламная кампания, ориентированная на жителей Латвии, мы также примем участие в рижской выставке Balttour, где будем продвигать новый маршрут. Кроме того, совместно с партнерами планируется создание специальных предложений», — перечислила Калласту.
По ее словам, латвийские самоуправления также очень заинтересованы в сотрудничестве по вопросам использования железнодорожного сообщения для развития туризма, причем не только в Тарту, но и в Йыгева, Валга и Элва. «А когда будет реализован проект и поезд будет ходить прямо до рижского аэропорта, это еще больше расширит возможности Южной Эстонии для связи с остальным миром», — добавила глава туристического кластера.