Утром в Риге, до полудня - в Тарту: опубликован график движения нового поезда
Между Тарту и Ригой запускают пассажирское железнодорожное сообщение: первый поезд уже прибыл в столицу, а с 12 января рейсы станут регулярными — один раз в день.
Первый поезд сегодня отправился из Тарту в 7:23. Поезд сделает остановки в Валге, Валмиере, Цесисе и Сигулде, а в 14:07 прибудет в Ригу, где состоится торжественное мероприятие, на котором выступят министр сообщения Латвии Атис Швинка, министр инфраструктуры Эстонии Кульдар Лейс, мэр Риги Виестурс Клейнбергс, мэр Тарту Урмас Клаас, представители эстонского оператора пассажирских перевозок Eesti Liinirongid Elron и АО Pasažieru vilciens Vivi.
Назад из Риги в Тарту поезд отправится в 15:17, а с 12 января начнет курсировать регулярно один раз в день.
Пассажирские перевозки на маршруте Таллин–Тарту–Рига Elron будет осуществлять в сотрудничестве с Vivi. Латвийские машинисты будут управлять поездами Elron на участке Валга–Рига.
Первоначальный график движения предусматривает, что поезд будет отправляться из Таллина в 14:50, из Тарту — в 17:05 и прибывать в Ригу в 20:52. В свою очередь из Риги поезд будет отправляться в 7:40, прибывать в Тарту в 11:25, а в Таллин — в 14:11.
Стоимость билета от Тарту до Риги составит от 19 до 22 евро.
Также сохранится маршрут Таллин–Тарту–Рига–Вильнюс и дополнительный маршрут с пересадкой на линии Таллин–Тарту–Рига с пятницы по воскресенье.
В январе 2025 года пассажирские операторы стран Балтии Vivi, LTG Link и Elron запустили маршрут Таллин–Тарту–Рига–Вильнюс. Во время поездки продолжительностью более десяти часов пассажирам необходимо делать пересадку в Валге.
В сентябре прошлого года на маршруте Таллин–Тарту–Рига был введен дополнительный поезд с пересадкой, который курсирует с пятницы по воскресенье. Этот маршрут на участке между Таллином и Валгой обслуживает Elron, а на участке между Валгой и Ригой — Vivi.