"В Европе нам даже завидуют": премьер рассказала, в чем сила Латвии

В то же время премьер готова работать с политическими силами, которые предлагают решения для страны в сложной международной ситуации. «Сегодня вокруг нас очень напряженная обстановка: идет война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке, мы находимся рядом с границами России и Беларусью, действуют многочисленные санкции, есть миграционный кризис. Нам нужно решать очень много вопросов», — отметила она. По словам Силини, латвийское общество обладает большой устойчивостью и способностью адаптироваться.