"В Европе нам даже завидуют": премьер рассказала, в чем сила Латвии
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня уверена: нашей стране есть чем гордиться. По ее словам, европейские государства даже завидуют тому, как быстро в Латвии можно открыть бизнес и насколько развито цифровое управление.
В интервью программе «Nedēļa. Post scriptum» на TV24 Эвика Силиня заявила, что Латвия не должна восстанавливать экономическое сотрудничество с Россией ради финансовой выгоды. По словам главы правительства, партия Новое Единство, которую она представляет, не будет сотрудничать с политическими силами, поддерживающими возвращение бизнеса с Россией. «Понятно, что с той аудиторией и с теми партиями, которые поддерживают возвращение бизнеса с Россией, у “Новой единства” точно не будет общего пути», — сказала премьер.
По ее мнению, некоторые политические силы пытаются изменить риторику перед выборами. «Они сейчас будут пытаться перекраситься, как хамелеоны, в более выгодный цвет. Поэтому нужно очень внимательно смотреть, какие партии действительно думают о государстве, а какие просто ждут момента, когда война изменится и можно будет снова работать по-старому», — подчеркнула Силиня.
«Мы должны понимать, что Россия и Беларусь всегда будут угрозой. Сейчас нашим предприятиям там небезопасно», — сказала она.
По словам главы правительства, экономическая выгода не может быть причиной для возобновления сотрудничества. «Я как руководитель правительства никогда не возьму на себя ответственность сказать: давайте восстановим сотрудничество только ради денег. Безопасность — это то, что мы не имеем права продавать», — подчеркнула Силиня.
В то же время премьер готова работать с политическими силами, которые предлагают решения для страны в сложной международной ситуации. «Сегодня вокруг нас очень напряженная обстановка: идет война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке, мы находимся рядом с границами России и Беларусью, действуют многочисленные санкции, есть миграционный кризис. Нам нужно решать очень много вопросов», — отметила она. По словам Силини, латвийское общество обладает большой устойчивостью и способностью адаптироваться.
«Когда я разговариваю с коллегами в Европе, я убеждаюсь, что наши люди намного сильнее, чем мы сами иногда думаем. Они не так быстро теряют устойчивость перед вызовами», — сказала премьер.
Она считает, что у Латвии есть шанс использовать свои сильные стороны — цифровое развитие и скорость административных процессов. «Сейчас наше время. Мы можем быть быстрее, более "цифровыми", более продвинутыми. Скоро появится интересная программа в области искусственного интеллекта. Я надеюсь, что все скоро о ней услышат. и мы можем быть в этой сфере еще более гибкими», — заявила Силиня. Премьер подчеркнула, что важнейшей задачей остается развитие образования.
«Я хочу, чтобы у наших детей было хорошее образование. У нас очень талантливая молодежь. Я думаю, это видят и европейские страны. Они нам даже завидуют. У нас в Регистре предприятий можно зарегистрировать компанию за пять минут, тогда как цель Европы — 48 часов. Мы должны использовать это преимущество», — отметила премьер.
По ее словам, Латвия не должна оглядываться на Россию, где распространяется пропаганда о том, что страна якобы является «несостоявшимся государством».
Говоря о критике в свой адрес, Силиня отметила, что не боится трудностей. «Мне не страшны трудности. Я люблю свою страну и буду работать столько, сколько смогу. Даже вместе с разными популистами», — сказала премьер. При этом она выразила сожаление, что часть людей верит недостоверной информации. «Мне жаль, что люди верят этим фейковым новостям — им что-то обещают, но эти обещания потом не выполняются», — заключила глава правительства.