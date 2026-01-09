Россиянин снова попал в число номинантов на премию Гильдии киноактеров США
Российский актер театра и кино Юрий Колокольников стал номинантом премии Гильдии киноактеров США (Actor Awards, ранее SAG Awards) за роль в сериале "Белый лотос".
Юрий Колокольников может получить престижную актерскую премию SAG Awards. Церемония награждения победителей пройдет 1 марта в Лос-Анджелесе. Россиянин оказался в числе номинантов вместе со всем актерским ансамблем сериала «Белый лотос». Проект представлен в категории за лучшее исполнение ролей актерским ансамблем в драматическом сериале.
Также за премию поборются актеры из сериалов «Дипломатка», «Лэндмен», «Питт» и «Разделение». Церемония награждения состоится 1 марта и будет транслироваться на Netflix.
Колокольников сыграл в «Белом лотосе» русского коуча на курорте в Таиланде. Он оказывается замешанным в дерзком ограблении ювелирного магазина, что становится одной из заметных сюжетных линий сезона. Колокольников несколько лет жил в США. В его зарубежной фильмографии проекты «Хантер Киллер» Донована Марша (2018), «Телохранитель киллера» Патрика Хьюза (2018), «Американцы» (2017—2018), «Призрачная шестерка» Майкла Бэя (2019), «Довод» Кристофера Нолана (2020), а также культовый сериал «Игра престолов».
Также известно, что в конце августа 2025 года Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Колокольникова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности нашей страны.
В прошлом году на премию Гильдии киноактеров США также был номинирован российский актер - Юра Борисов за роль второго плана в фильме Шона Бейкера «Анора». Правда, в итоге он уступил награду Кирану Калкину.