Россиянин снова попал в число номинантов на премию Гильдии киноактеров США

Колокольников сыграл в «Белом лотосе» русского коуча на курорте в Таиланде. Он оказывается замешанным в дерзком ограблении ювелирного магазина, что становится одной из заметных сюжетных линий сезона. Колокольников несколько лет жил в США. В его зарубежной фильмографии проекты «Хантер Киллер» Донована Марша (2018), «Телохранитель киллера» Патрика Хьюза (2018), «Американцы» (2017—2018), «Призрачная шестерка» Майкла Бэя (2019), «Довод» Кристофера Нолана (2020), а также культовый сериал «Игра престолов».