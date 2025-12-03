Опять все плохо: по уровню бедности среди стран Европы Латвия оказалась в числе лидеров
Франция - одна из немногих европейских стран, где уровень бедности за последнее десятилетие стал больше. Латвия же выделяется высоким общим уровнем бедности.
Согласно последним данным Евростата, во Франции с 2014 года почти на 2 % увеличилось число людей, испытывающих "трудности" или "большие трудности" в попытках свести концы с концами, как выражается статистический институт.
Помимо Франции, за последние десять лет уровень бедности вырос только в Северной Европе: Дания (+2,4%), Финляндия (2%), Швеция (2,8%) и, за пределами ЕС, Норвегия (+4,7%).
В то же время многие страны Восточной и Южной Европы снизили уровень бедности на десятки процентных пунктов. Среди стран ЕС лидирует Кипр (-38%), за ним следуют Хорватия (34,6%), Венгрия (26,8%), Болгария (26,5%) и Румыния (21,8%).
Общий уровень бедности в ЕС составляет 17,4%, что означает, что почти два человека из десяти испытывают серьезные финансовые проблемы.
Однако в некоторых странах этот показатель все еще намного выше. Например, в Греции этот показатель составляет почти 67% - это самый высокий уровень бедности среди всех стран ЕС. За ней следует соседняя Болгария с 37% и Словакия с почти 29%.
В Латвии бедняков насчитали 23,3%, что ставит ее по данному показателю на пятое место. На четвертом Румыния - 23,8%.
