Латвия официально признана одним из самых бедных государств Евросоюза
В 2024 году 17,4% населения Европейского союза считалось находящимися в состоянии субъективной бедности, что является улучшением по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составлял 19,1%.
Среди стран ЕС самый высокий уровень субъективной бедности был зафиксирован в Греции (66,8%), за ней следовали Болгария (37,4%) и Словакия (28,7%). Латвия - на четвертом месте (23,3%).
Наименьшие показатели отмечены в Нидерландах и Германии (по 7,3%), а также в Люксембурге (8,5%).
В 2024 году уровень субъективной бедности оставался самым высоким среди несовершеннолетних — 20,6%. Среди людей в возрасте от 18 до 64 лет этот показатель составил 17,3%, а среди пожилых (65 лет и старше) — 14,9%.
При этом снижение уровня субъективной бедности наблюдалось во всех возрастных группах. Наибольшее сокращение произошло среди людей трудоспособного возраста (18–64 года) — на 1,8 процентного пункта, тогда как среди младших и старших групп оно составило по 1,6 процентного пункта.
Что такое бедность?
Субъективная бедность — это относительно новое направление, созданное для дополнения уже известных и традиционных показателей бедности, таких как риск бедности, серьёзная материальная и социальная депривация, проживание в домохозяйствах с очень низкой занятостью и другие. Концепция субъективной бедности основана на ежегодном показателе обследования доходов и условий жизни в ЕС (EU-SILC) «Способность сводить концы с концами».
В отличие от относительного показателя бедности — уровня риска бедности, который рассчитывается исходя из ранжирования доходов домохозяйств на уровне страны, цель субъективной бедности — оценить восприятие самими респондентами трудностей, с которыми сталкивается их домохозяйство при обеспечении необходимых расходов.
Оценка основывается на общей материальной обеспеченности домохозяйства, включая доходы, расходы, задолженность и имущество. Переменная EU-SILC «Способность сводить концы с концами» включает шесть вариантов ответов:
- с большими трудностями;
- с трудностями;
- с некоторыми трудностями;
- довольно легко;
- легко;
- очень легко.
Домохозяйства, ответившие «с большими трудностями» или «с трудностями», считаются находящимися в состоянии субъективной бедности. Этот подход считается более строгим по сравнению с методом, основанным на вопросе о минимальном доходе, необходимом для обеспечения базовых потребностей.
Однако, как ранее писал Otkrito.lv, Министерство благосостояния уверяет, что латвийские бедняки стали жить богаче.