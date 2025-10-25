Латвия официально признана одним из самых бедных государств Евросоюза

Субъективная бедность — это относительно новое направление, созданное для дополнения уже известных и традиционных показателей бедности, таких как риск бедности, серьёзная материальная и социальная депривация, проживание в домохозяйствах с очень низкой занятостью и другие. Концепция субъективной бедности основана на ежегодном показателе обследования доходов и условий жизни в ЕС (EU-SILC) «Способность сводить концы с концами».