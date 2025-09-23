Министерство благосостояния уверяет, что латвийские бедняки стали жить богаче

"Как свидетельствуют статистические данные, снизилась доля жителей, подверженных социальной и материальной необеспеченности. Если в 2022 году среди живущих ниже порога риска бедности 36% находились в состоянии материальной и социальной необеспеченности, то в 2024 году этот показатель сократился почти на 10 процентных пунктов — до 26,6%. В то же время доля жителей, чьи доходы ниже минимального уровня доходов, за три года уменьшилась с 7,9% до 7,6%", - информирует Минблаг.