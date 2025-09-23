Министерство благосостояния уверяет, что латвийские бедняки стали жить богаче
С начала реформы минимальных доходов в 2021 году наблюдается улучшение положения жителей с минимальными доходами. Об этом сообщает латвийское Министерство благосостояния.
Рост уровня минимальных доходов и улучшение материальной ситуации оказали положительное влияние на наименее защищенные группы общества. Такие выводы содержатся в информационном отчете «Об исполнении Плана по совершенствованию системы поддержки минимальных доходов на 2022–2024 годы», который был рассмотрен на заседании правительства во вторник, 23 сентября.
В отчете отмечено, что цель плана — совершенствование системы поддержки минимальных доходов, обеспечивающей помощь наиболее уязвимым перед рисками бедности и неравенства доходов группам населения — достигнута.
Также выполнены мероприятия, предусмотренные планом: в нормативных актах закреплена методология определения порогов минимальных доходов; впредь они пересматриваются ежегодно; установлено государственное софинансирование для самоуправлений на обеспечение базовых социальных пособий; подготовлены предложения по изменению принципов финансирования и политики минимальных пенсий.
"Как свидетельствуют статистические данные, снизилась доля жителей, подверженных социальной и материальной необеспеченности. Если в 2022 году среди живущих ниже порога риска бедности 36% находились в состоянии материальной и социальной необеспеченности, то в 2024 году этот показатель сократился почти на 10 процентных пунктов — до 26,6%. В то же время доля жителей, чьи доходы ниже минимального уровня доходов, за три года уменьшилась с 7,9% до 7,6%", - информирует Минблаг.