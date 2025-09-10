Сойдет для сельской местности? Почти каждый четвертый житель Латвии прозябает в бедности
Европа является одним из самых богатых регионов мира, однако уровень жизни по-прежнему сильно различается от страны к стране.
В отличие от США, где бедность в основном определяется через уровень дохода (достаточен ли он для покупки еды), в ЕС используется три связанных критерия. Человек считается подверженным риску бедности, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
- Доход ниже 60% национального медианного уровня.
- Материальные лишения: отсутствие как минимум 7 из 13 базовых условий (например, возможность справиться с непредвиденными расходами, поддерживать тепло в доме, иметь интернет-соединение и др.).
- Низкая трудовая интенсивность: взрослые (18–64) в домохозяйстве работали не более 20% месяцев в течение года.
Лидируют по показателю бедности в Европе Турция (30,4% населения), Болгария (30,3%) и Румыния (27,9%). "Эти высокие показатели отражают более низкую среднюю заработную плату, высокий уровень неравенства доходов и более слабую систему социальной защиты по сравнению с ядром ЕС", - сообщает Visual Capitalist.
Латвия недалеко ушла от этих стран с 24,3% людей, подверженных бедности. В Литве, впрочем, бедных немного больше - 25,8%. Нельзя сказать, что и Эстония в другой лиге - 22,2% неимущих, это тоже многовато и не сильно лучше, чем в Латвии.
Топ-15 стран (риск бедности или социальной изоляции):
- 1. Турция — 30,4%
- 2. Болгария — 30,3%
- 3. Румыния — 27,9%
- 4. Греция — 26,9%
- 5. Испания — 25,8%
- 6. Литва — 25,8%
- 7. Латвия — 24,3%
- 8. Италия — 23,1%
- 9. Эстония — 22,2%
- 10. Хорватия — 21,7%
- 11. Германия — 21,1%
- 12. Франция — 20,5%
- 13. Венгрия — 20,2%
- 14. Люксембург — 20,0%
- 15. Мальта — 19,7%
Средний показатель по ЕС — 21,0%.
Греция (26,9%) и Испания (25,8%) выделяются в южной Европе, где после долгового кризиса 2008–2014 годов уровень безработицы так и не восстановился. Длительная безработица среди молодежи затрудняет накопление капитала у новых поколений.
"Литва (25,8%) и Латвия (24,3%) лидируют по бедности среди стран Балтии, что отражает сохраняющийся разрыв между городом и деревней. Доходы в сельской местности примерно на 20% ниже, чем в городах, что усиливает риск социальной изоляции", - сообщает Visual Capitalist.
Самый низкий уровень риска показывает Чехия — 11,3%. За ней следуют Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%). Эти страны сочетают более высокие медианные доходы с разветвленной системой социальной защиты, смягчающей последствия экономических потрясений.
Скандинавские страны находятся близко к среднему показателю ЕС: Финляндия — 16,8%, Швеция — 17,5%, Дания — 18,0%.
Германия (21,1%) находится чуть выше среднего уровня по ЕС (21,0%), что отражает разрыв между индустриальными юго-западными регионами и менее обеспеченными восточными землями. Это отголосок различий, возникших после объединения страны, которые до сих пор влияют на уровень жизни.