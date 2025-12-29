В 42 года умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

В июне прошлого года Зелдерис покинул парламентскую фракцию «Прогрессивные» и работал как депутат, не входящий ни в одну фракцию. У депутата длительное время были проблемы со здоровьем, поэтому его часто не было на заседаниях Сейма. Еще в 2020 году Зелдерис оставил пост председателя правления партии «Мы — Талси и краю», а в июле этого года также сложил полномочия члена правления партии.