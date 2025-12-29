В 42 года умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис
После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству LETA в пресс-службе Сейма.
Эдгар Зелдерис родился в 1983 году. Как свидетельствует архив LETA, в 2002 году он окончил Талсинскую гимназию, в Латвийском университете получил степень бакалавра и магистра по праву, работал присяжным адвокатом.
В политику Зелдерис пришел, создав партию «Мы — Талси и краю», добившись успеха на муниципальных выборах 2017 года и после них став председателем думы Талсинского края. Однако пост мэра Талси Зелдерис занимал лишь около года: летом 2018 года по итогам голосования депутатов он был смещен с должности и далее работал в оппозиции.
На муниципальных выборах 2021 года Зелдерис вновь был избран в думу Талсинского края, но позднее сосредоточился на политике государственного уровня.
В свое время пути Зелдериса на короткий период пересекались с Новой консервативной партией (JKP), которая в 2021 году выдвигала его на должность омбудсмена, однако поддержки большинства Сейма он не получил.
В октябре 2022 года Зелдерис баллотировался на выборах в 14-й Сейм уже по списку «Прогрессивные» и как единственный был избран от Курземского избирательного округа.
В июне прошлого года Зелдерис покинул парламентскую фракцию «Прогрессивные» и работал как депутат, не входящий ни в одну фракцию. У депутата длительное время были проблемы со здоровьем, поэтому его часто не было на заседаниях Сейма. Еще в 2020 году Зелдерис оставил пост председателя правления партии «Мы — Талси и краю», а в июле этого года также сложил полномочия члена правления партии.
Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, мандат депутата Сейма переходит парламентскому секретарю Министерства обороны Лиене Гатере.