Со следующего года Раймонд Паулс будет получать пожизненную стипендию - 390 евро в месяц
С 2026 года пожизненные стипендии Государственного фонда культурного капитала будут получать еще 12 представителей сферы культуры. Размер пожизненной стипендии составит 390 евро в месяц, сообщила представитель фонда Илона Скуя.
Помимо автора латвийской популярной музыки и пианиста Раймонда Паулса, пожизненные стипендии со следующего года также будут назначены профессионалу в области искусства и дизайна Хелене Медне, оператору документального кино Гунару Банденсу, мастеру по реставрации документов, книг, кожи и пергамента Арии Убарсте, а также писательнице, поэтессе и драматургу Инге Абеле.
Среди получателей стипендий также поэтесса, драматург и писательница Мара Залите, латвийская эстрадная певица и музыкальный педагог Айя Кукуле, а также литературовед, языковед и публицист Янина Курсите-Пакуле.
Пожизненные стипендии также присуждены театральной и киноактрисе Индре Брике, основательнице современного танца в Латвии, преподавателю модерна и характерного танца Ольге Житлухиной, ученой Беатрисе Рейдзане, а также искусствоведу Сильвии Гросе.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Раймонд Паулс категорически против проведения Праздника песни, названного его именем.