Со следующего года Раймонд Паулс будет получать пожизненную стипендию - 390 евро в месяц

Помимо автора латвийской популярной музыки и пианиста Раймонда Паулса, пожизненные стипендии со следующего года также будут назначены профессионалу в области искусства и дизайна Хелене Медне, оператору документального кино Гунару Банденсу, мастеру по реставрации документов, книг, кожи и пергамента Арии Убарсте, а также писательнице, поэтессе и драматургу Инге Абеле.