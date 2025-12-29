И в Германии заговорили о лояльности: можно ли призывать в армию граждан РФ?
Дискуссия о возможном возвращении обязательного призыва в Германии неожиданно обострила спор о двойном гражданстве: политики сомневаются в лояльности почти четырех тысяч потенциальных призывников, вторые паспорта которых - российские.
После долгих споров в Германии все же решили, что военная служба в стране останется добровольной. Тем не менее, для молодых мужчин вводятся обязательные требования: медосмотр и заполнение анкеты на предмет готовности. Ежегодно эта процедура затронет примерно 300 тысяч молодых людей. Только так бундесвер сможет получить представление о том, кого можно призвать в случае конфликта, сообщает LSM+.
На фоне дискуссий об обязательной воинской службе обострился спор о двойном гражданстве. Консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС), входящего в нынешнюю правящую коалицию, призывают отменить положение закона о двойном гражданстве. Эксперт по вопросам внутренней политики в Христианско-социальном союзе (ХСС) Штефан Майер заявил в интервью таблоиду Bild, что наличие нескольких гражданств может привести к «проблемам лояльности», особенно в условиях войн.
«Вопрос о том, какому государству человек чувствует себя обязанным, приобретает особое значение», — отметил политик.
Тригггером к дискуссии послужило наличие двойного гражданства у так называемых русских немцев — переселенцев из бывшего СССР, в основном из Казахстана и России. Эти люди и их дети, в большинстве своем, кроме немецкого гражданства, полученного автоматически при репатриации, имеют также и гражданство РФ.
На фоне нынешних геополитических угроз в Европе среди политиков разгорается нешуточный спор о том, насколько это вообще безопасно — иметь служащим в армии Германии одновременно с немецким также и российский паспорт? Особенно резонансными стали высказывания профессора права Маттиаса Фрие. «Я задаюсь вопросом: как может человек сохранять российское гражданство (а Россия сейчас представляет собой режим, напавший на соседнюю страну и потенциально угрожающий нам) и одновременно быть лояльным основному закону ФРГ?» — рассуждал он.