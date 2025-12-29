И в Германии заговорили о лояльности: можно ли призывать в армию граждан РФ?

На фоне нынешних геополитических угроз в Европе среди политиков разгорается нешуточный спор о том, насколько это вообще безопасно — иметь служащим в армии Германии одновременно с немецким также и российский паспорт? Особенно резонансными стали высказывания профессора права Маттиаса Фрие. «Я задаюсь вопросом: как может человек сохранять российское гражданство (а Россия сейчас представляет собой режим, напавший на соседнюю страну и потенциально угрожающий нам) и одновременно быть лояльным основному закону ФРГ?» — рассуждал он.