"Многие живут от зарплаты до зарплаты": латвийские банкиры огорчены бедностью населения и дают ему совет

Те, у кого уже есть резерв и кто может на время заморозить средства, обычно выбирают срочный депозит. Наиболее популярный срок — 12 месяцев. Год — предсказуемый период: если крупных покупок не планируется, деньги можно разместить и получить доход в виде процентов.