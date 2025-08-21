"Многие живут от зарплаты до зарплаты": латвийские банкиры огорчены бедностью населения и дают ему совет
"Хотя для 65% жителей Латвии формирование сбережений уже стало привычкой, примерно треть, то есть 35%, по-прежнему этого не делает", - заявили в одном из латвийских банков.
"Многие живут от зарплаты до зарплаты и откладывать не могут", - признают в банке. Но все равно советуют хотя бы раз в квартал проводить аудит бюджета семьи: проверить, на что уходит большая часть средств, отказаться от лишних подписок или эмоциональных покупок.
"Даже при небольшом доходе полезно отложить хотя бы несколько десятков евро в месяц".
Выбор способа сбережений зависит от целей. Если создается финансовая подушка или накопления на конкретную цель, например первоначальный взнос за жилье или автомобиль в лизинг, чаще всего выбирают сберегательный счет. Он приносит проценты и при этом позволяет достаточно быстро вернуть деньги на расчетный счет.
Те, у кого уже есть резерв и кто может на время заморозить средства, обычно выбирают срочный депозит. Наиболее популярный срок — 12 месяцев. Год — предсказуемый период: если крупных покупок не планируется, деньги можно разместить и получить доход в виде процентов.
По свежей статистике, на счетах частных лиц скопилось около 10 млрд евро. В лучшем случае банки выплачивают за эти средства мизерные проценты, а нередко не выплачивают ничего. "Но если сбережения не приносят дохода, это означает потерю их стоимости и фактическую трату денег впустую", - подводят итог в банке.
