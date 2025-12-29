"Дочь ходит в школу, чтобы узнать, чему учиться дома": что происходит с образованием в Латвии?

В тех же самых группах свои услуги предлагает и Роберт. Еще со времен учебы в Рижской государственной 1-й гимназии он дает частные уроки математики ученикам с пятого по двенадцатый класс. Роберт отмечает, что учителя зачастую недостаточно отзывчивы и не обращают внимания на детей, которые в учебе отстают. Однако возможность нанять частного преподавателя - это привилегия. Из опрошенных в ходе исследования родителей, не прибегающих к услугам репетитора, 41% заявили, что в обучении помогают детям сами. Как пояснил руководитель исследования Эдмунд Ванагс, эта тенденция "указывает на проблему социального неравенства в доступности образования", которая наблюдается не только в Латвии, но и в других странах Европы.