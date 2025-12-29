"Дочь ходит в школу, чтобы узнать, чему учиться дома": что происходит с образованием в Латвии?
Школа все чаще не успевает за реальностью: дефицит учителей растет, а вместе с ним — доля учеников, которые не дотягивают даже до минимального уровня знаний. На этом фоне стремительно расширяется «теневой» рынок образования: репетитор становится не дополнительной опцией, а способом просто удержаться на плаву.
Нехватка учителей обостряется. Растет доля школьников, которые не достигают даже установленного в стране минимального уровня знаний. Тем временем рынок теневого образования растет и занимает все более важное место - без помощи частных учителей все труднее достигать результатов в учебе. Однако это преимущество лишь мотивированных и достаточно состоятельных семей. В этом году многие признали, что для образования ребенка используют или ранее пользовались услугами частных учителей, пишет Delfi.lv.
По данным исследования, еще 36,1% опрошенных рассматривали возможность привлечения частного учителя, однако 29% из них не сделали этого по финансовым соображениям. Это указывает на тенденцию, что недостатки системы образования способствуют неравенству между учениками - услугами частных учителей пользуются в основном семьи со средними или высокими доходами. Необходимость частного учителя чаще всего возникает из-за того, что дети не получают достаточной поддержки в школе, рассказал отец двух дочерей-школьниц Янис.
"Моя дочь ходит в школу, чтобы узнать, чему нужно учиться дома", - так емко он охарактеризовал ситуацию.
Ученица восьмого класса помощь частного учителя даже предпочитает обычной учебе. Обучение в классах объемом от 20 до 30 учеников, где учитель не способен уделить индивидуальное внимание каждому ученику, а также постоянный шум на уроках, по мнению Яниса, являются основными причинами неполноценного образования для его детей. До сих пор семья размещает в соцсети Facebook объявления в поисках частных учителей.
В тех же самых группах свои услуги предлагает и Роберт. Еще со времен учебы в Рижской государственной 1-й гимназии он дает частные уроки математики ученикам с пятого по двенадцатый класс. Роберт отмечает, что учителя зачастую недостаточно отзывчивы и не обращают внимания на детей, которые в учебе отстают. Однако возможность нанять частного преподавателя - это привилегия. Из опрошенных в ходе исследования родителей, не прибегающих к услугам репетитора, 41% заявили, что в обучении помогают детям сами. Как пояснил руководитель исследования Эдмунд Ванагс, эта тенденция "указывает на проблему социального неравенства в доступности образования", которая наблюдается не только в Латвии, но и в других странах Европы.