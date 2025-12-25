Действительно ли променад на Мукусалас готов к открытию? Новые фото заставляют усомниться
После двух лет строительных работ и инвестиций в размере 20,8 млн евро власти Риги торжественно объявили о завершении реконструкции набережной-променада на улице Мукусалас. Однако фотографии, сделанные на месте, заставляют усомниться в том, что работы действительно выполнены в полном объеме.
Согласно заявлениям городских властей, 2,3-километровый участок набережной превращен в современное благоустроенное городское пространство, которое должно стать новой «визитной карточкой» Риги. 22 декабря променад был введен в эксплуатацию, а торжественное открытие запланировано на 9 января.
Самоуправление рапортует о выполнении масштабных работ: укреплении оснований променада, восстановлении гидросооружений, реконструкции инженерных коммуникаций и установке энергоэффективного освещения. Особо подчеркивается забота о сохранении исторической архитектуры города и использование исторических отделочных материалов.
Обновленный променад на Мукусалас
Однако реальность выглядит менее радужно. На сделанных очевидцами фотографиях отчетливо видно, что участок набережной возле Дамбы AB находится в плачевном состоянии. Облицовка стены повреждена, видны следы разрушения и загрязнения, а общий вид этого участка разительно контрастирует с декларируемым «современным благоустроенным пространством».
Особую пикантность ситуации придает расположение проблемного участка — он прекрасно виден с Каменного моста, одной из главных транспортных артерий города. Получается, что тысячи горожан и гостей столицы будут ежедневно наблюдать неприглядную картину недоделанного ремонта.
Возникает закономерный вопрос: как можно объявлять о завершении работ стоимостью более 20 миллионов евро, когда часть объекта явно нуждается в ремонте? Это забывчивость строителей, которые «не заметили» проблемный участок? Или халатность подрядчика, который решил сэкономить на менее заметных, по его мнению, участках?