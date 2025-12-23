Обновленный променад на Мукусалас
Завершились длившиеся два года строительные работы на набережной-променаде улицы Мукусалас, превратившие 2,3-километровый участок набережной в современное, благоустроенное городское пространство и ...
ФОТО: оцените результат! Названа дата открытия променада на Мукусалас, который строили два года
Завершились длившиеся два года строительные работы на набережной-променаде улицы Мукусалас, превратившие 2,3-километровый участок набережной в современное, благоустроенное городское пространство и новую «визитную карточку» Риги. В понедельник, 22 декабря, променад ввели в эксплуатацию, а торжественное открытие состоится 9 января.
Самый значимый и технически сложный этап — укрепление набережной
Наиболее важным и технически сложным этапом проекта стала перестройка укреплений набережной, построенных в 1961 году, поскольку работы нужно было выполнять как на суше, так и в водной части. В ходе строительства укрепили основания променада, восстановили конструкции гидросооружений, крепления, перила и другие элементы. На участке между Каменным и Железнодорожным мостами набережная была перестроена полностью: возведена новая шпунтовая стенка, которая будет защищать берег от размыва.
Параллельно выполнена реконструкция инженерных коммуникаций — водоснабжения, канализационных сетей, систем отвода дождевой воды, слаботочных сетей, уличного освещения. Одной из задач проекта было сохранить историческую и уникальную архитектуру города, поэтому при строительстве променада максимально использовались исторические отделочные материалы и элементы набережной, в том числе были восстановлены исторические перила. По всей длине променада установлено энергоэффективное освещение, что делает это место более привлекательным и безопасным также в темное время суток.
Новое центральное место променада — смотровая площадка в Даугаве
Между Каменным и Железнодорожным мостами, напротив Латвийской Национальной библиотеки, построен новый уникальный объект — железобетонная смотровая площадка площадью 1950 м² с покрытием из гранита и бетонных плит. Она выполнена в виде ступенчатой платформы разного уровня со встроенным в ступени дизайнерским освещением, сиденьями и возможностью кратковременно швартоваться плавсредствам и лодкам. Форма площадки уникальна по размеру и виду — она символизирует отражение «Замка света» в водах Даугавы.
Подобный объект в акватории Даугавы построен впервые, и при его реализации применены решения, ранее не использовавшиеся в строительстве городской среды Риги. Платформа представляет собой ступенчатую железобетонную конструкцию площадью более 2000 м², установленную на 132 трубчатых сваях, забитых в русло Даугавы. Такое свайное решение обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции в меняющихся гидрологических условиях реки.
В ступени платформы интегрированы дизайнерские светильники, которые выполняют одновременно функциональную и эстетическую роль, формируя освещенное общественное пространство и в темное время суток. Ступенчатая форма позволяет использовать площадку и как точку обзора на Даугаву, и как многофункциональное публичное пространство для отдыха и мероприятий, обеспечивая постепенный переход между набережной и водной средой. Со смотровой площадки открывается широкая панорама на Старую Ригу, а доступ к Даугаве будет обеспечен круглый год.
Одновременно в текущем зимнем сезоне доступ к Даугаве с этой площадки будет в порядке исключения ограничен: в процессе завершения работ выявлена необходимость уложить дополнительное противоскользящее покрытие. Нанести его возможно только при подходящих погодных условиях.
Пешеходная и велоинфраструктура с соблюдением требований доступной среды
По всей длине променада — от моста через Биекиньгравис (круг Мукусалас) до Каменного моста — построена безопасная и удобная пешеходная и велоинфраструктура с соблюдением требований доступной среды. У съезда с Каменного моста сооружена новая бетонная конструкция пандуса с освещенным тоннелем, соединяющим променад с мостом и обеспечивающим удобный доступ как для пешеходов, так и для велосипедистов. Тоннель обработан покрытием, которое защитит поверхности от вандализма и граффити.
Под Каменным мостом расширена пешеходная зона и установлено освещение, чтобы обеспечить безопасное перемещение на другую сторону променада — в направлении AB дамбиса. Также сохранены лестницы моста: восстановлены их ступени. На тротуарах уложено тактильное покрытие с направляющими и тактильными «пупырышками», чтобы люди с нарушениями зрения могли безопасно передвигаться и пересекать улицу.
На променаде построена новая двусторонняя велодорожка, которая соединится с веломаршрутом «Центр – Зиепниеккалнс», а тот, в свою очередь, — с веломаршрутом «Рига – Кекава». У зон отдыха и узлов с интенсивным пешеходным потоком установлены велопарковки.
На территории променада высажены 68 новых деревьев и почти 1000 различных кустарников, а также установлены элементы благоустройства. Для сидений скамеек использован натуральный материал — древесина, пропитанная льняным маслом; по всей длине променада размещены урны для мусора.
Возможности для швартовки маломерных судов
Чтобы стимулировать судоходство по Даугаве, на променаде обустроены четыре места кратковременной остановки для маломерного водного транспорта (лодок). Три из них — плавучие понтоны в Даугаве, высота которых меняется в зависимости от уровня воды; четвертое — у главной смотровой площадки. Конструкции понтонов рассчитаны на сильный ветер, колебания уровня воды и движение льда в Даугаве. У каждой причальной точки могут швартоваться лодки, предусмотрено подключение к электросети. Причалы будут доступны круглый год.
Прыгать в воду с променада и причалов запрещено. В целях безопасности по всей длине променада установлены 52 ярко-желтые спасательные лестницы, а также доступны 13 спасательных кругов, которые при необходимости помогают выбраться на берег.
Променад как место активного отдыха
Недалеко от кругового перекрестка построена площадка активного отдыха для любителей роликов. У Каменного моста, рядом со смотровой площадкой, обустроена новая детская игровая зона, а со стороны AB дамбиса — площадка для тренировок. На променаде установлены три станции пополнения питьевой воды. Для удобства посетителей и у круга, и на участке между Каменным и Железнодорожным мостами установлены общественные туалеты с системой самоочистки. По всей длине променада смонтировано современное освещение, обеспечивающее доступность и безопасность территории также в темное время суток.
Для посетителей, приезжающих на автомобиле, вдоль улицы Мукусалас обустроены параллельные парковочные места для кратковременной стоянки, а также перестроена парковка у улицы Акменю, где одновременно можно будет разместить более 30 автомобилей; три места предназначены для людей с особыми потребностями.
Сейчас демонтируется строительное ограждение, параллельно ведутся уборочные работы. В отдельных местах променада планируется установка дополнительного оборудования, поэтому локально еще сохранятся строительные ограждения и другие элементы.
Общий объем финансирования укрепления набережной улицы Мукусалас и связанной инфраструктуры достиг 20,8 млн евро без НДС. 85% затрат профинансированы за счет займа Государственной кассы, 15% — за счет финансирования Рижского самоуправления.