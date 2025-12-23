ФОТО: оцените результат! Названа дата открытия променада на Мукусалас, который строили два года

Недалеко от кругового перекрестка построена площадка активного отдыха для любителей роликов. У Каменного моста, рядом со смотровой площадкой, обустроена новая детская игровая зона, а со стороны AB дамбиса — площадка для тренировок. На променаде установлены три станции пополнения питьевой воды. Для удобства посетителей и у круга, и на участке между Каменным и Железнодорожным мостами установлены общественные туалеты с системой самоочистки. По всей длине променада смонтировано современное освещение, обеспечивающее доступность и безопасность территории также в темное время суток.