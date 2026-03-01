Камера сняла "вандала", устроившего набег на ресторан в Лигатне
В Лигатне камера ресторана Pavāru māja запечатлела ночного "вандала" — голодный олень пришел ко входу и попытался полакомиться зеленью в горшках.
Судя по всему, камера наблюдения зафиксировала мелкое хулиганство в ночь на 25 февраля. На видео видно, что в заснеженном Лигатне ко входу ресторана Pavāru māja явился нетипичный гость. В 4 часа ночи, в поисках пропитания, он попытался отведать зелень, посаженную в горшках. "Ночной вандал пойман с поличным!" — сообщил ресторан на своей странице в Facebook, а люди поспешили прокомментировать увиденное.
"Красивый всё-таки, этот ваш вандал!" — говорит Илзе. "Надеялся на приличный ужин", — шутит Анда. "Ой, он и маме моей весь огород разнес. Живёт тут неподалёку. В этом году по Лигатне целыми стадами ходят. Совсем покоя нет", — отмечает Инта. "Таких в Лигатне полно!" — добавляет Зане. "Что поделаешь — такая зима нынче выдалась!" — говорит Ивета.