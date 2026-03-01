Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В течение дня во многих местах, в том числе в столице, ожидаются дождь и туман
В "серое" воскресенье продолжится таяние снега, согласно прогнозам синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
День будет преимущественно облачным, лишь временами на западе страны между тучами будет проглядывать солнце. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, южный ветер, а также в течение дня местами сохранится туман и дымка. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +3…+6 градусов.
В столице ожидается преимущественно облачная погода, и с середины дня временами будет идти дождь. В первой половине дня сохранится туман и дымка. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +3…+5 градусов.