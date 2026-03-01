В течение дня во многих местах, в том числе в столице, ожидаются дождь и туман

День будет преимущественно облачным, лишь временами на западе страны между тучами будет проглядывать солнце. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, южный ветер, а также в течение дня местами сохранится туман и дымка. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +3…+6 градусов.