Бывает и такое! Компания назвала самые странные страховые случаи 2025 года в Латвии
Акционерное страховое общество BTA Baltic Insurance Company (BTA) собрало самые яркие страховые случаи 2025 года в Латвии.
Пришлось распиливать стену, спасая котят из шахты камина, а эксперимент с куркумой испортил пол
Несколько необычных случаев было зафиксировано в страховании недвижимости. Например, владелец электросамоката хранил его в квартире, когда у устройства внезапно взорвалась батарея. В результате взрыва возник пожар, который повредил жилье — по этому случаю BTA выплатила компенсацию в размере 4000 евро.
Другой случай произошел в доме в Курземе: кошка решила родить котят в шахте камина. Хозяева, понимая, что своими силами малышей не спасти, вызвали пожарных-спасателей. Чтобы вытащить пятерых пушистиков, пришлось распиливать стену и часть камина. Для восстановления повреждений, возникших во время спасательной операции, страховщик выплатил страховое возмещение 1000 евро.
В этом году причиной имущественного ущерба стали и детские шалости: в одном из случаев во время отсутствия родителей дети устроили эксперимент с куркумой — специи с очень насыщенным цветом, оставляющей стойкие пятна. Получившаяся смесь разлилась, дети пытались ее собрать, но сильный пигмент безвозвратно испортил часть напольного покрытия и стены в квартире. На ремонт BTA выплатила 1200 евро.
«Дети нередко преподносят сюрпризы — и во время игр, и устраивая разные шалости. На самом деле это часть повседневной жизни любого родителя: это просто нужно принять и быть к этому финансово готовыми. Например, если в семье растет ребенок, велика вероятность, что однажды на стене обязательно появится “произведение искусства”. Так, в этом году в одном случае трехлетний ребенок “проверил, действительно ли раствор бриллиантовой зелени зеленый”, нарисовав на дубовых поверхностях в жилье. Чтобы семья смогла устранить повреждения, BTA выплатила почти 500 евро», — рассказывает Иво Данче, директор департамента страховых возмещений BTA.
Он добавляет, что домашние животные тоже часто причиняют ущерб — царапают стены и мебель, бегают и роняют ценные предметы и т. п. Например, компания выплатила компенсацию владельцу кота, чей питомец умудрился повредить не только обои, но и монитор компьютера и двери.
Неприятности с авто: ворона расклевала люк, а куница перегрызла провода
В одном из самых дорогих случаев по КАСКО грузовик, водитель которого не учел ограничение по высоте, «застрял», проезжая под Вантовым мостом в Риге. В результате был серьезно поврежден прицеп, а страховая выплата превысила 10 000 евро. Еще в одном случае значительный ущерб возник, когда внезапный порыв ветра вырвал автомобильную дверь — сумма компенсации за ремонт достигла 1789 евро.
Также у одного автовладельца неудачно закончилась попытка помыть машину: въезжая на автомойку самообслуживания, водитель не заметил гололед и врезался в разделительную стену. В результате повреждены передний бампер, фара, декоративная решетка, рамка номера, а также передние парковочные датчики. В этом случае КАСКО покрыло ремонт на сумму более 900 евро.
«Когда речь идет о повреждениях автомобиля, птицы и животные часто становятся причиной совсем необычных ситуаций. Например, в этом году ворона повредила машину мужчины, расклевав уплотнительную резину люка — из-за этого во время дождя вода просачивалась в салон. В другом случае во время поездки в решетку радиатора врезалась сойка, повредив транспортное средство. А в третьем — куница испортила изоляцию в моторном отсеке и электропроводку легкового автомобиля. Во всех случаях владельцам выплачивались страховые компенсации — до 500 евро», — рассказывает Иво Данче.
Ночью на голову падает шкафчик, а на охоте нападает кабан
Пестрые истории пополнили и страхование от несчастных случаев. Медицинская помощь понадобилась человеку, которому ночью на голову упали шкафчики, закрепленные над местом для сна, что привело к достаточно серьезной травме головы. Пострадавший объяснил, что накануне соседи делали ремонт с использованием ударной дрели, и вибрация, вероятнее всего, ослабила крепления шкафчиков.
В этом году сильно не повезло одному охотнику: во время охоты на него напал дикий кабан и клыком ранил руку — травма оказалась тяжелой, кисть и предплечье были серьезно повреждены. После травмы мужчина провел в больнице пять суток, потребовались лекарства. В другом случае травма руки была получена при разделке мяса — человек отрезал часть пальца. Еще в одном — палец был сломан, когда человек резким движением смахнул крошки с матраса и сильно ударил руку о стоявший рядом стул.
«Не зря говорят, что “беда не приходит одна”: наш опыт показывает, что чаще всего она приносит людям и неожиданные расходы, которые при отсутствии достаточного страхового покрытия приходится оплачивать из собственного кармана. Причем речь не только о крупных происшествиях — это могут быть бытовые ситуации, самые обычные моменты, которые заканчиваются травмами и затратами. Например, упав с кровати, в этом году один мужчина сильно ушиб грудную клетку и плечо — потребовалась неотложная медицинская помощь. Ушибы и переломы ребер также были получены при падении со стула во время демонтажа гирлянды. А еще, неосторожно обращаясь с лопатой, один человек ударил себя черенком по глазу и травмировал его. Во всех случаях были выплачены страховые компенсации, покрывшие расходы на лечение — от 60 евро до примерно 300 евро», — говорит Иво Данче.