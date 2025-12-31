Бывает и такое! Компания назвала самые странные страховые случаи 2025 года в Латвии

«Не зря говорят, что “беда не приходит одна”: наш опыт показывает, что чаще всего она приносит людям и неожиданные расходы, которые при отсутствии достаточного страхового покрытия приходится оплачивать из собственного кармана. Причем речь не только о крупных происшествиях — это могут быть бытовые ситуации, самые обычные моменты, которые заканчиваются травмами и затратами. Например, упав с кровати, в этом году один мужчина сильно ушиб грудную клетку и плечо — потребовалась неотложная медицинская помощь. Ушибы и переломы ребер также были получены при падении со стула во время демонтажа гирлянды. А еще, неосторожно обращаясь с лопатой, один человек ударил себя черенком по глазу и травмировал его. Во всех случаях были выплачены страховые компенсации, покрывшие расходы на лечение — от 60 евро до примерно 300 евро», — говорит Иво Данче.