СМИ пишут о грядущей "разрушительной" пандемии, которую может вызвать болезнь Х. Насколько реальна эта угроза?
На прошлой неделе британский таблоид Daily Star опубликовал материал с громким заголовком: «Болезнь X может вызвать разрушительную пандемию 2026 года с четырьмя смертельными вирусами по всему миру». Информацию перепечатали многие СМИ. Журналисты Daily Star опросили нескольких специалистов в области инфекционных заболеваний из университетов Глазго и Вирджинии — те отметили вирусы обезьяньей оспы, краснухи, птичьего гриппа и вирус Оропуш в качестве самых опасных. Впрочем, комментируя потенциальные пандемийные свойства этих инфекций, ни один из опрошенных журналистами экспертов не называет их болезнью Х. Напротив, специалисты утверждают, что эти вирусы в принципе более-менее хорошо изучены, но в силу разных причин получили в последнее время широкое распространение, проявляясь в виде вспышек в разных частях мира.
Что это за загадочная болезнь Х?
Ключевое слово здесь — «загадочная». Термин «болезнь Х» был введен ВОЗ в 2018 году для обозначения инфекции, с которой человечество столкнулось впервые и которая способна привести к новой пандемии. Как, собственно, и произошло с covid-19. Несмотря на то, что коронавирусы были известны прежде, пандемийным стал новый штамм SARS-CoV-2, который в результате мутаций приобрел новые свойства, стал высококонтагиозным (то есть заразным) и главное — преодолел межвидовой барьер и стал передаваться от человека человеку.
Этот возбудитель действительно был и загадочным, и неизвестным — понадобилось несколько месяцев контактов с ним, которые привели к миллионам заболевших и умерших, прежде чем врачи смогли взять его под контроль.
С тех пор как мир потрясла пандемия коронавирусной инфекции, а у специалистов появился термин болезнь Х, эксперты регулярно делают прогнозы, какую «страшную болезнь» ожидать в новом году. Основными кандидатами на роль новых патогенов остаются РНК-вирусы, которые имеют повышенную способность к мутациям и могут размножаться у разных хозяев, а также бактерии, устойчивые к антибиотикам.
Так есть ли угроза?
«Новая газета Европа» спросила российского инфекциониста, который согласился пообщаться на условиях анонимности, могут ли перечисленные инфекции вызвать новую пандемию и стать той самой болезнью Х.
Краснуха
— Маловероятно, поскольку это не просто хорошо изученный вирус, у которого известна и генетическая структура, и пути передачи, — говорит врач. — Это еще и генетически стабильный вирус, который медленно мутирует. Кроме того, краснуха — вакциноуправляемая инфекция, а значит, заболеваемость можно взять под контроль.
Да, периодически активизируются антиваксеры, и среди родителей поднимается волна против прививок. Самые известные последствия такой волны — вспышки полиомиелита и кори. Заболеваемость последней вообще в последние годы растет, и связано это как раз с отказом от прививок. Но случаи краснухи единичные. Общеизвестно, что эта инфекция чрезвычайно опасна для беременных, так как приводит к тяжелым порокам развития у будущего ребенка. И, видимо, женщины крайне серьезно относятся к вакцинации, потому и заболеваемости особой нет. Можно, конечно, предположить, что случится внезапный массовый отказ от вакцинации или вакцина станет недоступна, уровень иммунной прослойки снизится, и тогда гипотетически возможно распространение возбудителя краснухи, но вряд ли до уровня пандемии.
Оспа обезьян
— Оспа обезьян является ближайшим родственником той самой оспы, которую мир победил еще в прошлом веке и последняя прививка от которой была сделана полвека назад. Отсутствие этой прививки на фоне активного вторжения человека в дикую природу привело к тому, что оспа обезьян стала встречаться и у людей. Тем не менее по своим биологическим и эпидемиологическим характеристикам этот вирус никак не может претендовать на то, чтобы считаться пандемийным.
Во-первых, вирус оспы обезьян относится к ДНК-содержащим вирусам, которые мутируют намного медленнее, чем РНК-вирусы. Так что это не тот патоген, который внезапно перерождается.
А во-вторых, это инфекция, которая имеет достаточно узкую локализацию. Эндемичными территориями являются страны Западной и Центральной Африки, в которых вирус можно подхватить через царапины или укусы от грызунов и мелких млекопитающих, а также через контакты с продуктами, загрязненными инфицированными животными. Для передачи вируса от человека человеку нужен очень близкий и очень продолжительный контакт, то есть с больным человеком нужно обниматься, целоваться, спать вместе. Ну и, наконец, существуют вакцины, разработанные на основе программ по борьбе с натуральной оспой. Так что все эти особенности передачи делают оспу маловероятным кандидатом на глобальную, быстро распространяющуюся пандемию.
Вирус Оропуш
— Это еще один возбудитель тропической инфекции: он передается трансмиссивным путем — то есть через укусы инфицированных комаров и мошек. При укусе больного человека они получают возбудителя, которого передают при укусе другому человеку.
В своем нынешнем виде вирус Оропуш не соответствует критериям, присущим возбудителю с пандемийным потенциалом, главным образом, потому, что он не передается от человека человеку, а сама болезнь протекает достаточно легко, летальных случаев практически не зафиксировано. К тому же, ареал обитания этого патогена ограничен странами с тропическим климатом. И хотя в прошлом году в Великобритании было выявлено несколько завозных случаев лихорадки Оропуш, вирус пока не освоился в северных широтах.
Тем не менее, это РНК-вирус, обладающий возможностями для генетических мутаций, и, как и все вирусы, он постоянно эволюционирует. Из-за растущего турпотока в тропические страны расширяется и его география — вирус могут завезти инфицированные туристы. Теоретически нельзя исключать наличие «местных» комаров и мошек, которые будут переносить вирус, а глобальные изменения климата могут сделать и более северные широты подходящей средой обитания для тропических москитов.
Прибавьте сюда отсутствие вакцины от этой инфекции — есть причины быть настороже и внимательно наблюдать за вирусом.
Птичий грипп H5N1
— Его уже несколько лет называют кандидатом на роль пандемийного вируса и при каждой новой вспышке ждут сюрпризов. H5N1 — один из множества штаммов вируса гриппа А, чьим первичным резервуаром являются дикие птицы, отсюда и название. Но передаваться вирус гриппа может и домашней птице, и некоторым млекопитающим: коровам, свиньям, лошадям, кошкам, собакам.
В 1997 году было впервые зарегистрировано заражение человека от больных гриппом домашних птиц. Тогда же был выделен патоген – подтип вируса гриппа А H5N1. С тех пор с разной периодичностью и интенсивностью выявляются вспышки птичьего гриппа, в результате которых заражаются, в основном, работники птицеферм и животноводческих хозяйств. Но пока не зарегистрировано случаев передачи этого вируса от человека человеку, то нет и повода объявлять его инфекцией Х.
Тем не менее H5N1 относят к «рискованным» вирусам. В процессе эволюции он уже сумел проникнуть в организм млекопитающих. Продолжающаяся адаптация вируса птичьего гриппа дает больше возможностей для появления специфических мутаций, позволяющих более эффективно связываться с рецепторами человека и размножаться в его клетках, а также для реассортации (то есть обмена генетическим материалом) с вирусами гриппа человека, что может привести к появлению нового штамма. Впрочем, если до сих пор H5N1 не стал пандемийным штаммом, возможно, он изначально имел какие-то препятствия для этого.