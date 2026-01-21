СМИ пишут о грядущей "разрушительной" пандемии, которую может вызвать болезнь Х. Насколько реальна эта угроза?

Да, периодически активизируются антиваксеры, и среди родителей поднимается волна против прививок. Самые известные последствия такой волны — вспышки полиомиелита и кори. Заболеваемость последней вообще в последние годы растет, и связано это как раз с отказом от прививок. Но случаи краснухи единичные. Общеизвестно, что эта инфекция чрезвычайно опасна для беременных, так как приводит к тяжелым порокам развития у будущего ребенка. И, видимо, женщины крайне серьезно относятся к вакцинации, потому и заболеваемости особой нет. Можно, конечно, предположить, что случится внезапный массовый отказ от вакцинации или вакцина станет недоступна, уровень иммунной прослойки снизится, и тогда гипотетически возможно распространение возбудителя краснухи, но вряд ли до уровня пандемии.