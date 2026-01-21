Исследование подтвердило грустный факт - латвийским пенсионерам хватает денег лишь на оплату счетов и лекарств
Жилье, здоровье и питание — это три группы повседневных расходов, которые в пенсионном возрасте становятся крупнейшими финансовыми вызовами, практически не оставляя средств для удовлетворения других потребностей и желаний.
Коммунальные услуги - самое дорогое
Жители Латвии в возрасте от 60 до 74 лет чаще всего называют самой дорогой категорией расходов именно затраты на жилье — почти половина респондентов указывает их как наибольшее ежемесячное бремя, свидетельствуют данные опроса, проведенного дочерним предприятием банка Citadele — CBL Asset Management.
Жители Латвии пенсионного и предпенсионного возраста, то есть 60–74 лет, в качестве самой дорогой категории расходов чаще всего называют жилищные расходы — их как наибольшее ежемесячное бремя указывают 43 процента респондентов. Сюда входят коммунальные платежи, отопление, аренда и содержание жилья, которые составляют значительную часть ежемесячных расходов в бюджете пожилых людей.
На втором месте находятся расходы на здравоохранение, которые признают наибольшими 33 процента жителей пенсионного возраста, подтверждая регулярные затраты на лекарства, посещение врачей и медицинские услуги.
Третьей по значимости статьей расходов является питание — 18 процентов. В то же время наименьшие расходы в пенсионной возрастной группе связаны со связью (телефон, интернет, телевидение), а также с одеждой и обувью — эти категории в качестве крупнейших ежемесячных расходов практически не называет ни один респондент (0 процентов). Транспорт также упоминается редко — 2 процента, а отдых, культура и путешествия — лишь в 3 процентах случаев. Очевидно, что на эти статьи просто почти ничего не остается.
Понимание совпадает
«Данные опроса очень ясно показывают, что в пенсионном возрасте на финансовую безопасность людей больше всего влияют расходы, от которых практически невозможно уклониться, — жилье и здоровье. Покрывая их, в бюджете пожилых людей фактически не остается средств на другие важные для повседневной жизни и качества жизни расходы — одежду, культурные мероприятия или социальную активность, что в долгосрочной перспективе может влиять как на самочувствие, так и на социальную вовлеченность», — комментируют результаты опроса эксперты.
Важно, что и понимание жителей других возрастных групп относительно того, с какими расходами сталкиваются современные пенсионеры, во многом совпадает. Большинство респондентов независимо от возраста в качестве основных статей расходов пожилых людей выделяют именно расходы на жилье и питание.
Небольшие различия наблюдаются в оценке расходов на здравоохранение — например, в возрастной группе 30–39 лет медицинские расходы как одни из самых больших у пенсионеров называют 42 процента респондентов, а в группе 40–49 лет — 38 процентов, что немного выше показателя среди самих респондентов пенсионного возраста (33 процента). Это указывает на то, что более молодые поколения нередко оценивают расходы пенсионеров на здравоохранение как еще более тяжелое бремя, чем сами пожилые люди.