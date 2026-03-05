Латвийские врачи рассказали о проблеме, которую замалчивают власти и которая продолжает убивать людей

Согласно результатам исследования «Барометр экономики здравоохранения 2025», критическая ситуация имеет и экономическое влияние. Если пациенты, которые ждут наиболее подходящие для них медикаменты, вернулись бы на рынок труда, уже в этом году они создали бы как минимум четыре миллиона евро добавленной стоимости. Инвестиции в спасающие жизнь медикаменты являются не только самым быстрым преимуществом для пациентов, но и эффективным вложением в развитие государства. Поэтому, например, Литва в 2026 году направила на закупку этих медикаментов более 100 миллионов евро, тогда как в Латвии на эту цель в этом году финансирование почти не выделено.