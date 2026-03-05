Латвийские врачи рассказали о проблеме, которую замалчивают власти и которая продолжает убивать людей
Под девизом «Без здоровья нет государства» во многих местах Латвии пациентские и врачебные организации, а также больницы провели сегодня акцию «Минута молчания». Таким образом они обратили внимание на критическую ситуацию в здравоохранении Латвии и особенно на пациентов, которые уже долго ждут лечения, но понимают, что ни завтра, ни в ближайшее время, скорее всего, его не получат.
Участники акции — Ассоциация молодых врачей Латвии, Onkoalianse, коллективы региональных больниц и многие другие представители отрасли здравоохранения — во время «Минуты молчания» на одну минуту прервали свои повседневные дела, подняв символ акции — желтую карточку — как предупреждение. Символическое молчание стало напоминанием: молчание не должно становиться нормой в политических решениях.
«Несколько тысяч человек, которых можно было бы вылечить и которые могли бы жить полноценной жизнью, сейчас теряют годы продуктивной жизни. Они вынуждены еще дольше ждать наиболее подходящих для них, спасающих жизнь инновационных медикаментов, поскольку в государственном бюджете Латвии на этот год для них не предусмотрены средства. В Латвии пациентам доступны лишь 18 % новейших инновационных препаратов, спасающих жизнь, одобренных в Европейском союзе, а среднее время до появления новой терапии для латвийских пациентов составляет 642 дня. Для сравнения — в Германии это 90% и 128 дней», — поясняет одна из организаторов акции, директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний (SIFFA) Владислава Маране.
Согласно результатам исследования «Барометр экономики здравоохранения 2025», критическая ситуация имеет и экономическое влияние. Если пациенты, которые ждут наиболее подходящие для них медикаменты, вернулись бы на рынок труда, уже в этом году они создали бы как минимум четыре миллиона евро добавленной стоимости. Инвестиции в спасающие жизнь медикаменты являются не только самым быстрым преимуществом для пациентов, но и эффективным вложением в развитие государства. Поэтому, например, Литва в 2026 году направила на закупку этих медикаментов более 100 миллионов евро, тогда как в Латвии на эту цель в этом году финансирование почти не выделено.
Ранее известный в Латвии врач Петерис Апинис рассказал Otkrito.lv о том, что лекарства будут становиться только дороже.