PTAC объяснил населению Латвии, как подешевле можно купить продукты питания
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, далее — PTAC) сообщает, что инструменты сравнения цен на продукты питания являются существенной поддержкой в процессе повседневных покупок, особенно в период, когда цены на продукты продолжают расти. Проведенная PTAC оценка показывает, что они могут предоставить потребителям возможность удобнее сравнивать цены в разных магазинах, планировать покупки и экономить.
Развитие инструментов сравнения цен является одним из мероприятий, предусмотренных Меморандумом о торговле продуктами питания (далее — Меморандум), подписанным 27 мая 2025 года, целью которого является содействие доступности основных продуктов питания, увеличение доли местной продукции и укрепление сотрудничества между розничными торговцами и производителями. PTAC обеспечивает мониторинг выполнения Меморандума.
В соответствии с условиями Меморандума PTAC оценил доступные в настоящее время потребителям инструменты сравнения цен на продукты питания: Cenu depo, Kiwiscan.io, Letapartika.lv и VisiBukleti.lv.
Инструменты сравнения цен охватывают различный круг торговцев, поэтому ассортимент товаров, для которых отображаются цены, также может отличаться. Используя эти инструменты, потребителям следует убедиться в сроке действия указанной цены и обращать внимание на то, регулярно ли обновляется информация.
Положительно, что большинство платформ предлагают различные возможности сортировки и фильтрации, которые облегчают поиск наиболее выгодных предложений и которые рекомендуется использовать. Особенно полезна возможность сортировать товары по цене за единицу измерения, отбирать продукты по производителю или стране происхождения, а также просматривать предложения корзины товаров по низким ценам.
Список сайтов и магазинов
www.kiwiscan.io — Barbora и интернет-магазин Rimi
www.letapartika.lv — Gemoss, Lats, Lidl, Maxima, Barbora, Citro, Rimi, Velto, Promo Cash&Carry, Mego
www.visibukleti.lv — TOP, Rimi, Maxima, Lidl, Mego, Citro, Lats, Spar, Aibe, Forevers, Kurzemes Gaļsaimnieks
Cenu depo — Rimi, Top, Promo, Maxima, Mego, Depo, Citro, Velto, Preilis
Одновременно PTAC призывает потребителей сообщать о случаях, если в торговой точке недоступны товары корзины низких цен, предлагаются вводящие в заблуждение скидки, а также если реализуются другие вводящие в заблуждение акции, скидки или распродажи. Сообщить можно, отправив письмо по электронной почте на pasts@ptac.gov.lv или позвонив по телефону 65452554.
