PTAC объяснил населению Латвии, как подешевле можно купить продукты питания

Одновременно PTAC призывает потребителей сообщать о случаях, если в торговой точке недоступны товары корзины низких цен, предлагаются вводящие в заблуждение скидки, а также если реализуются другие вводящие в заблуждение акции, скидки или распродажи. Сообщить можно, отправив письмо по электронной почте на pasts@ptac.gov.lv или позвонив по телефону 65452554.