Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы сегодня будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать, хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.
Телец
Сегодня вы будете несколько более уязвимы, чем обычно. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым и скрупулезным подходом к происходящему, ограничьтесь простым наблюдением.
Близнецы
Сегодняшний день вам стоит посвятить трудам физическим. От умственной работы иногда надо и отдохнуть, а то думатель сломается.
Рак
Поупражняйте мышцы лица, ибо сегодняшний день будет чрезвычайно болтологическим. Вам придется все время что-то кому-то доказывать. Если вы одессит, то и руками неплохо поработаете.
Лев
Сегодня вам трудно будет усидеть на месте. Переизбыток идей заставит вас метаться, бросаться на людей в попытке что-то им объяснить, и т.д. и т.п.
Дева
Если вы не поторопитесь, вы можете упустить очень неплохой шанс. Фортуна не терпит нерешительности.
Весы
Сегодня вы имеете шанс познать в полной мере силу Земного притяжения. Рекомендуем воздержаться от полетов во сне и падений наяву.
Скорпион
Сегодня вас будет снедать нетерпение. Либо вы позволите ему доесть себя до основания, либо с помощью небольшого усилия воли преобразуете его в более полезный вид энергии. Выбирайте.
Стрелец
Сегодня вы будете обладателем весьма высокого творческого потенциала, которым глупо было бы не воспользоваться по назначению. Однако следует помнить, что это занятие будет стоить вам громадного напряжения.
Козерог
Сегодня вам придется менять мнение на бегу. Не пытайтесь дождаться пока "изменчивый мир прогнется под вас", прогибайтесь под него сами.
Водолей
Сегодня вам предстоит немало поработать языком и ушами. К вечеру вы не сможете вспомнить ничего из услышанного, если не будете делать заметок, слишком уж о многом придется беседовать.
Рыбы
Сегодня вам повезет в финансовом отношении и даже крупнее, чем вы могли бы рассчитывать. Но не затевайте долгоиграющих дел, удача мимолетна.