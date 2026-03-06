В Риге продолжается "охота на нелегалов": что показали проверки сотен иностранцев

В конце сентября прошлого года вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс пообещал масштабные полицейские рейды для выявления иностранцев, находящихся в Латвии без вида на жительство. Осенью и зимой прошлого года Рижская муниципальная полиция задержала и передала Государственной пограничной охране несколько десятков человек, которые находились в стране незаконно. Однако в этом году о подобных рейдах в Риге почти не было слышно. Портал Jauns.lv выяснил, сколько граждан третьих стран проверили в столице в этом году и сколько из них не имели законных оснований находиться в Латвии.