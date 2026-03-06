В Риге продолжается "охота на нелегалов": что показали проверки сотен иностранцев
Муниципальная полиция Риги заявляет, что продолжает начатую прошлой осенью по инициативе вице-мэра столицы Эдварда Ратниекса (Национальное объединение) кампанию по выявлению нелегальных иммигрантов и передаче их Государственной пограничной охране. В этом году в поле зрения полиции попали несколько сотен иностранцев, однако среди них лишь единицы находились в столице Латвии нелегально.
В конце сентября прошлого года вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс пообещал масштабные полицейские рейды для выявления иностранцев, находящихся в Латвии без вида на жительство. Осенью и зимой прошлого года Рижская муниципальная полиция задержала и передала Государственной пограничной охране несколько десятков человек, которые находились в стране незаконно. Однако в этом году о подобных рейдах в Риге почти не было слышно. Портал Jauns.lv выяснил, сколько граждан третьих стран проверили в столице в этом году и сколько из них не имели законных оснований находиться в Латвии.
Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс прошлой осенью подчеркивал, что рейды в основном будут проходить в местах возможного скопления нарушителей — во временных жилищах, на промышленных и торговых объектах, а также в отдельных местах проживания иностранных граждан.
В свою очередь мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) заявил, что главная задача муниципальной полиции в столице — обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения, а не бороться с нелегальной иммиграцией, и что это «ни в коем случае не должно происходить за счет прав человека». Клейнбергс отметил, что заявления Ратниекса о борьбе с нелегальной иммиграцией в Риге являются частью его политической линии. По мнению мэра, ситуация с нелегальной миграцией в городе не идеальна, но и не настолько критична, чтобы делать столь громкие заявления, как его заместитель.
Глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс также заявлял, что Ратниекс преувеличивает масштаб проблемы нелегальной миграции в столице. А начальник муниципальной полиции Юрис Лукасс подчеркивал, что полиция не будет останавливать людей на улицах и требовать у туристов документы. Вместо этого будут проверяться места, где могут собираться нелегальные иммигранты, и находящиеся там люди.
Jauns.lv поинтересовался, каковы результаты рейдов по выявлению нелегальных иммигрантов в этом году — сколько «нелегалов», когда и где было обнаружено? И продолжаются ли рейды, как это обещалось в конце прошлого года?
Главный специалист по коммуникации Рижского самоуправления Иева Лукажа-Апалау́па сообщила Jauns.lv, что муниципальная полиция продолжает в рабочем порядке проверять законность пребывания в стране въехавших в Латвию лиц и информацию о возможных подозрительных людях, сотрудничая с партнерскими учреждениями, например с Государственной пограничной охраной.
«В этом году до настоящего времени в поле зрения муниципальной полиции попали более 700 иностранных граждан, из которых у пяти человек были выявлены проблемы с законностью пребывания в стране. Всего в этом году проведено 56 тематических проверок совместно с другими учреждениями.
Если при проверке личности въехавшего человека и оснований его пребывания в стране наши сотрудники выявляют нарушение, оно сразу фиксируется, а информация передается ответственным учреждениям. Муниципальная полиция не отвечает за такие действия, как рассмотрение виз и видов на жительство или выдворение лиц из страны».