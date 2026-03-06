Латвийскому бизнесу не хватает 20-40 тысяч работников. Где их брать - здесь или за границей?

Однако этот показатель до сих пор не достигнут. По его словам, в последние годы ситуация практически не меняется. «Фактически число занятых в Латвии остается стабильным уже несколько лет. В 2025 году оно колебалось примерно между 860 и 880 тысячами человек», — сказал он. При этом в стране сохраняется большой резерв потенциальной рабочей силы. Речь идет об экономически неактивных жителях. «У нас достаточно большое количество экономически неактивных жителей — примерно от 420 до 430 тысяч человек в различных целевых группах. Здесь определенно есть возможности подумать, как эффективнее вовлечь этих людей в рынок труда», — отметил руководитель конфедерации работодателей.