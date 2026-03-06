Латвийскому бизнесу не хватает 20-40 тысяч работников. Где их брать - здесь или за границей?
Латвийская экономика может начать серьезно тормозить не из-за нехватки денег или инвестиций, а из-за банальной проблемы — в стране не хватает людей, которые могли бы работать. Предприятия ищут сотрудников, инвесторы готовы вкладывать деньги, но часто сталкиваются с простой преградой - расширять бизнес просто некому.
Доступность человеческого капитала уже сейчас стала одним из ключевых факторов развития экономики Латвии. Бизнесу не хватает как работников в целом, так и специалистов с нужной квалификацией. При этом государственная политика по привлечению иностранной рабочей силы до сих пор четко не определена. На это в интервью программе “nra.lv TV sarunas” указал генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс.
По его словам, ситуация напрямую влияет на конкурентоспособность страны и ее способность привлекать инвестиции. «Доступность человеческого капитала была и будет одним из ключевых факторов конкурентоспособности Латвии.
Сейчас многие потенциальные инвесторы и предприниматели сталкиваются с тем, что в стране просто не хватает человеческих ресурсов, чтобы расширять бизнес, менять его направление или вообще начинать инвестировать в Латвии», — отметил Горкшс.
Проблема, по его словам, имеет две стороны. С одной стороны, в стране недостаточно работников, а с другой — их квалификация часто не соответствует потребностям рынка труда. «Важно не только количество людей, но и их квалификация — чтобы она соответствовала потребностям экономики. Если этого нет, возникает разрыв между предложением и спросом на рынке труда, и экономике становится сложнее развиваться», — пояснил он.
Согласно экономическим прогнозам, для устойчивого развития экономики в Латвии должно быть не менее 900 тысяч занятых.
Однако этот показатель до сих пор не достигнут. По его словам, в последние годы ситуация практически не меняется. «Фактически число занятых в Латвии остается стабильным уже несколько лет. В 2025 году оно колебалось примерно между 860 и 880 тысячами человек», — сказал он. При этом в стране сохраняется большой резерв потенциальной рабочей силы. Речь идет об экономически неактивных жителях. «У нас достаточно большое количество экономически неактивных жителей — примерно от 420 до 430 тысяч человек в различных целевых группах. Здесь определенно есть возможности подумать, как эффективнее вовлечь этих людей в рынок труда», — отметил руководитель конфедерации работодателей.
Отдельной проблемой остается привлечение иностранной рабочей силы. По словам Горкшса, у Латвии до сих пор нет четкого понимания, каких именно специалистов страна хочет привлекать из-за рубежа. «На самом деле у нас нет ясного видения того, что мы хотим от привлечения иностранной рабочей силы — какой должна быть государственная политика в этом вопросе», — подчеркнул он. Статистика показывает, что в Латвии работает немногим более 12 тысяч граждан третьих стран. Однако структура этой рабочей силы вызывает вопросы.
«Если посмотреть на пропорции, то соотношение работников низкой и высокой квалификации составляет примерно 145 к 1. Это во многом отражает структуру того, каких специалистов мы привлекаем», — отметил Горкшс.
По его мнению, такая ситуация заставляет задуматься о долгосрочных целях развития страны.