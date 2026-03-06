Церемонии вручения музыкальной премии Gamma
ФОТО: названы лучшие латвийские музыканты. Финькис стал трумфатором церемонии вручения премии Gamma
Gamma - символическая аббревиатура от Gada augstākais mūsdienu mūzikas apbalvojums (Годовая высшая награда современной музыки»). Премия отмечает как известных артистов, так и профессионалов, работающих за кулисами. Хип-хоп исполнитель Финькис стал главным героем церемонии, собрав сразу несколько престижных наград.
Музыкальную премию Gamma в номинации «Соло-артист года» получил Финькис, «Соло-артисткой года» признана Амината, а титул «Группа года» достался Sudden Lights.
Больше всего наград в итоге получил Финькис — он также победил в категориях «Хит года», «Радиохит года» и «Хип-хоп-артист года».
В номинации «Новый артист года» победила Stirna.
«Самой стриминговой песней года» признана композиция «Flamingo» группы Bermudu divstūris и DJ Guano.
Премию в категории «Лучшее живое выступление и концерт года» получил концерт Sudden Lights в арене Xiaomi 15 ноября.
Титул «Артист года» в категории поп-музыка получила группа Sudden Lights.
В категории рок награду получил Dzelzs vilks.
Артистом года в категории электронной танцевальной музыки признана группа Bel Tempo, а в категории джаз или фанк награду получила группа Very Cool People.
В номинации народная музыка или фолк победили группы Auļi и Tautumeitas.
Артистом года в межжанровой музыке признана группа Latvian Voices.
Титул «Инструментальный артист года» получил Гинтс Смукайс.
В категории кантри и шлягер-музыка победила группа Medību lauki.
В категории альтернативной музыки награду получила группа Juuk, в категории тяжелого металла — Skyforger, а в категории независимой (indie) музыки — Carnival Youth.
Концертной площадкой года признан концертный зал Angārs в Риге.
Студийным продюсером года признан Рудолф Будзе.
Награду как «Создатель контента года» получила Айга Лейтхолде, а приз «Специалист по сценическому дизайну года» — Артурс Аналтс.
В категории «Медиа года / медиаконтент года» победило Latvijas Radio 5.
Лейблом или издателем записи года признана Jersika Records, а в категории «Менеджер года или менеджмент-компания» награду получило Prāta vētras menedžments.
Инновацией года в музыкальных технологиях признана Gamechanger Audio.
Автором года стал Марат Оглезневс, наиболее исполняемым автором — Раймонд Паулс, а экспортом года — Might Delete Later.
Всего награды вручались в 31 категории. На премию могли претендовать около 4000 музыкальных профессионалов, которые в прошлом году выпустили как минимум две фонограммы. Инициатором награды Gamma выступила Латвийская ассоциация исполнителей и продюсеров (LaIPA). Проект также реализуется на основе меморандума о сотрудничестве, подписанного Министерством культуры, AKKA/LAA и Патентным ведомством, с целью более тесного сотрудничества и развития музыкальной индустрии.
Определение лауреатов основывается на данных и оценке жюри Gamma, где учитываются качественные критерии. В состав жюри входят почти 200 участников — музыкальные профессионалы, продюсеры, представители СМИ, музыкальные энтузиасты и другие эксперты. Состав жюри обновляется каждый год.