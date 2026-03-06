ФОТО: названы лучшие латвийские музыканты. Финькис стал трумфатором церемонии вручения премии Gamma

Всего награды вручались в 31 категории. На премию могли претендовать около 4000 музыкальных профессионалов, которые в прошлом году выпустили как минимум две фонограммы. Инициатором награды Gamma выступила Латвийская ассоциация исполнителей и продюсеров (LaIPA). Проект также реализуется на основе меморандума о сотрудничестве, подписанного Министерством культуры, AKKA/LAA и Патентным ведомством, с целью более тесного сотрудничества и развития музыкальной индустрии.