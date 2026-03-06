В Латвии хотят запретить широко распространенную у мусульман традицию

"С точки зрения защиты прав животных халяльный забой следует оценивать как особо жестокий способ умерщвления, при этом у него нет никакого практического или научного обоснования. Также традиционно и культурно-исторически в Латвии этот способ забоя не использовался и является для нас чуждым", - указывают активисты.