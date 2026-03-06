В Латвии хотят запретить широко распространенную у мусульман традицию
Общество Pārmaiņas Latvijā ("Перемены в Латвии") начало сбор подписей за запрет в Латвии предсмертных мучений сельскохозяйственных животных, то есть так называемого метода забоя "халяль".
"С точки зрения защиты прав животных халяльный забой следует оценивать как особо жестокий способ умерщвления, при этом у него нет никакого практического или научного обоснования. Также традиционно и культурно-исторически в Латвии этот способ забоя не использовался и является для нас чуждым", - указывают активисты.
Если при обычном способе забоя животное оглушается перед умерщвлением, то при халяльном забое у находящегося в сознании животного перерезаются яремные вены и общие сонные артерии. Только после совершения разреза животное оглушается и остается подвешенным до полного вытекания крови из туши. Согласно руководящим принципам Европейской федерации ветеринарных врачей, таким образом животному причиняются дополнительный стресс и страдания.
Современные научные исследования показывают, что уровень кортизола у животных при использовании халяльного метода забоя значительно повышен по сравнению с показателями при применении традиционного принятого в Латвии метода забоя с предварительным оглушением.
"В 2009 году в срочном порядке, не учитывая возражения общества, был изменен Закон о защите животных, разрешив убой также находящихся в сознании, неоглушенных сельскохозяйственных животных. Мы считаем, что это было сделано в интересах узкой группы интересов и не соответствует современному пониманию прав животных", - пишут активисты.
"Мы считаем, что необходимо внести изменения в нормативные акты Латвии, установив, что на бойне разрешено забивать животных только при использовании предварительного оглушения перед забоем. Забой с использованием халяльного метода с оглушением после разреза должен быть запрещен, с установлением наказания за практику такого способа забоя", - добавляют они.
Халяльный забой уже запрещен во многих европейских странах, в том числе в Норвегии, Швеции, Дании, Швейцарии и Исландии.