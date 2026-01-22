В Латвии хотят принять закон, который повлияет на стоимость продуктов питания в магазинах

Законопроект предусматривает уточнение запрета на одностороннее изменение условий договора. В частности, будет установлено, что розничный торговец без предварительного письменного уведомления не сможет изымать товары поставщика из ассортимента. О таких изменениях поставщик должен быть проинформирован не менее чем за 30 дней, за исключением случаев, когда товары не соответствуют условиям договора.