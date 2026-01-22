В Латвии хотят принять закон, который повлияет на стоимость продуктов питания в магазинах
Для содействия честному сотрудничеству между поставщиками сельскохозяйственной и пищевой продукции и розничными торговцами комиссия по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике приняла решение направить на рассмотрение в Сейм поправки к Закону о запрете недобросовестной торговой практики.
Законопроект предусматривает уточнение запрета на одностороннее изменение условий договора. В частности, будет установлено, что розничный торговец без предварительного письменного уведомления не сможет изымать товары поставщика из ассортимента. О таких изменениях поставщик должен быть проинформирован не менее чем за 30 дней, за исключением случаев, когда товары не соответствуют условиям договора.
Также поправки предусматривают введение четкого определения прогноза поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции. Это поможет предотвратить ситуации, когда поставщики вынуждены производить товары без реального покрытия заказами. Законопроект также запрещает одностороннее применение санкций и определяет случаи, когда они не применяются, например если отклонения от прогнозируемого объема поставок являются несущественными.
Существенные изменения предусмотрены и в порядке расчетов. За регулярные поставки свежих овощей и ягод расчеты должны будут производиться в течение 20 дней, исключая возможность принуждения поставщиков соглашаться на более длительные сроки оплаты.
Комиссия подчеркивает, что поправки ограничат проявления недобросовестной торговой практики, одновременно сохраняя гибкость в сотрудничестве между поставщиками и розничными торговцами. Законопроект является частью более широких мер по содействию честной конкуренции и прозрачному формированию цен в розничной торговле продовольственными товарами.
Ка ранее писал Otkrito.lv, Минфин признал, что несмотря на снижение цен в мире, в Латвии продукты питания дешевле все равно не станут.