Минфин признал, что несмотря на снижение цен в мире, в Латвии продукты питания дешевле все равно не станут
"Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в 2025 году составил 6,2%, что можно считать очень высоким показателем", - комментируя данные о росте цен по итогам 2025 года, сообщает Министерство финансов.
"На мировых рынках наблюдается тенденция снижения цен на необработанные продукты питания. Если эта тенденция сохранится, появятся предпосылки для удешевления импортируемых продуктов питания. Кроме того, для отдельных основных продуктов питания с июля этого года ставка налога на добавленную стоимость будет снижена с 21% до 12%. Эти факторы должны ослабить рост цен на продукты питания в 2026 году", - Минфин начинает с хороших новостей.
Но потом переходит к плохим: "В то же время дефицит рабочей силы продолжит оказывать давление на затраты на рабочую силу, в том числе и в сфере розничной торговли. Рост цен на электроэнергию, тепловую энергию (в декабре плюс 13,5% в годовом выражении), а также на услуги водоснабжения (в декабре плюс 10,3% в годовом выражении) также не позволит ценам на продукты питания снижаться. Одновременно по-прежнему низкая конкуренция в сфере розничной торговли продуктами питания не идет на пользу покупателям".
"Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что в 2026 году рост цен на продукты питания замедлится", - уверено Министерство финансов, подсластив горькую пилюлю для покупателей.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что из-за действий чиновников жители Латвии могут лишиться ряда традиционных продуктов питания.