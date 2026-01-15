Минфин признал, что несмотря на снижение цен в мире, в Латвии продукты питания дешевле все равно не станут

Но потом переходит к плохим: "В то же время дефицит рабочей силы продолжит оказывать давление на затраты на рабочую силу, в том числе и в сфере розничной торговли. Рост цен на электроэнергию, тепловую энергию (в декабре плюс 13,5% в годовом выражении), а также на услуги водоснабжения (в декабре плюс 10,3% в годовом выражении) также не позволит ценам на продукты питания снижаться. Одновременно по-прежнему низкая конкуренция в сфере розничной торговли продуктами питания не идет на пользу покупателям".