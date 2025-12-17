Из-за действий чиновников жители Латвии могут лишиться ряда традиционных продуктов питания
Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome - LOSP), оценив разработанные Управлением охраны природы (Dabas aizsardzības pārvalde - DAP) предложения к природному плану охраняемых морских территорий, указывает, что они являются несоразмерными и оторванными от реальности, а также по своей сути не соответствуют национальным интересам Латвии.
Абсурдно и недопустимо
LOSP подчеркивает, что принятие таких ограничений означало бы прямой удар по прибрежному рыболовству, уничтожение рабочих мест и регионального предпринимательства, а также лишило бы возможности продолжать одну из важнейших культурно-исторических традиций Латвии — местное рыболовство и передаваемые из поколения в поколение знания и навыки.
Организация отмечает, что планируемые DAP запреты фактически положили бы конец традиционному прибрежному рыболовству в Латвии. В результате с рынка исчезли бы давно любимые латвийским обществом местные рыбные продукты, которые десятилетиями являлись неотъемлемой частью продовольственной культуры и традиций Латвии. «Это абсурдно и недопустимо. Прибрежное рыболовство — это не массовая индустрия, а всего лишь несколько настоящих рыбаков, которые экологически дружественным образом работают в прибрежной зоне, используют местные ресурсы и обеспечивают занятость в регионах, сохраняя и продолжая наши национальные традиции и ценности. Одним административным решением эту национальную ценность предполагается просто стереть с лица земли», — отмечает председатель правления LOSP Гунтис Гутманис.
Как особенно тревожный факт представители LOSP и рыбохозяйственной отрасли выделяют то, что неясно, почему из всех возможных решений была выбрана именно самая радикальная мера. Влияние прибрежных рыбаков на окружающую среду минимально — лов ведется пассивными орудиями, сети устанавливаются и затем извлекаются с уловом, не разрушая морское дно и не повреждая биотопы. Кроме того, ни Институт гидроэкологии, ни научный институт BIOR не предоставили доказательств того, что такое рыболовство существенно мешает птицам в период гнездования или линьки. Отсутствуют данные о том, какие виды и в каком объеме страдают от присутствия человека на побережье.
Море как закрытая территория
В то же время Европейский парламент еще в 2023 году четко указал на уязвимое положение маломасштабного прибрежного рыболовства и необходимость его сохранения и особой поддержки. Регулирование Европейского союза также подчеркивает, что необходимо обеспечивать достойный уровень жизни людям, чье существование зависит от рыболовства, а также способствовать сбыту местной рыбной продукции.
Сама Латвия в последние годы изменила отношение к прибрежному рыболовству, предоставляя поддержку его сохранению и популяризации, однако предложенный DAP план эту политику вовсе не учитывает. Также не была оценена социально-экономическая значимость вводимых ограничений. Не анализировалось, как они повлияют на дальнейшее существование прибрежных поселков, местное предпринимательство, туризм и активный отдых на воде. Сезонный запрет с 15 марта по 31 августа фактически сделал бы море закрытой территорией, что затронуло бы не только рыбаков, но и широкие слои общества, в том числе туристическую отрасль.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что глава Министерства умного управления и регионального развития Раймонд Чударс пообещал переработать план охраны морских территорий после критики рыбаков и жителей, обеспокоенных угрозой традиционному прибрежному рыболовству и ограничениям на отдых у моря.