Из-за действий чиновников жители Латвии могут лишиться ряда традиционных продуктов питания

Как особенно тревожный факт представители LOSP и рыбохозяйственной отрасли выделяют то, что неясно, почему из всех возможных решений была выбрана именно самая радикальная мера. Влияние прибрежных рыбаков на окружающую среду минимально — лов ведется пассивными орудиями, сети устанавливаются и затем извлекаются с уловом, не разрушая морское дно и не повреждая биотопы. Кроме того, ни Институт гидроэкологии, ни научный институт BIOR не предоставили доказательств того, что такое рыболовство существенно мешает птицам в период гнездования или линьки. Отсутствуют данные о том, какие виды и в каком объеме страдают от присутствия человека на побережье.