План охраны моря переработают после возражений рыбаков

Рыбак из Куйвижи Янис Круминьш подчеркнул, что новый план грозит уничтожением прибрежного рыболовства. "Если примут план охраны моря, это нанесет значительный ущерб всем рыбакам, потому что во всех наиболее активных местах рыбной ловли находятся эти заказники, и мы в принципе больше не сможем ловить рыбу", - объяснил он, добавив, что в случае вступления ограничений в силу придется значительно дальше транспортировать от привычных мест все лодки и крупные орудия лова, что, по его мнению, непрактично.