Рецепт для тех, кому надоели обычные яйца: омлет-суфле с творогом
фото: DALL-E
Рецепт для тех, кому надоели обычные яйца: омлет-суфле с творогом

Омлет-суфле с творогом — это вариант «воздушного» завтрака, который получается нежным, чуть сладковатым (если добавить сахар) или нейтральным (если сделать соленую версию). По текстуре он ближе к суфле: высокий, пористый, мягкий.

Ингредиенты на 1–2 порции

  • Яйца — 3 шт.
  • Творог — 120–150 г (лучше 5–9%; если зернистый — пробейте блендером)
  • Молоко или сливки — 40–60 мл
  • Соль — щепотка (для сладкой версии тоже можно щепотку, вкус станет ярче)
  • Сахар — 1–2 ч. л. (по желанию)
  • Ваниль/корица/цедра лимона — по желанию
  • Масло сливочное — 10 г (для формы/сковороды)

Опционально для вкуса и текстуры:

  • Манка — 1 ч. л. (если творог очень влажный)
  • Разрыхлитель — 1/3 ч. л. (не обязательно, но помогает подняться)
  • Ягоды или изюм — 1–2 ст. л.

Подготовка

Духовку разогрейте до 180°C. Форму (керамика/металл) смажьте сливочным маслом. Отделите белки от желтков. Белки уберите в чистую сухую миску.

Как готовить

Желтки смешайте с творогом, молоком (или сливками), солью. Если делаете сладкую версию — добавьте сахар и ваниль. Массу лучше пробить блендером 20–30 секунд: будет более «суфлейно».

Взбейте белки до устойчивых пиков (когда масса держит форму и не стекает). Вмешайте белки в творожную основу в 2–3 приема, лопаткой, движениями снизу вверх. Не перемешивайте долго — иначе осядет.

Переложите массу в форму и выпекайте 18–25 минут при 180°C. Дверцу духовки первые 15 минут не открывайте.

Достаньте, дайте постоять 3–5 минут — омлет немного стабилизируется.

