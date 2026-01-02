Полезные советы
Сегодня 21:33
Рецепт для тех, кому надоели обычные яйца: омлет-суфле с творогом
Омлет-суфле с творогом — это вариант «воздушного» завтрака, который получается нежным, чуть сладковатым (если добавить сахар) или нейтральным (если сделать соленую версию). По текстуре он ближе к суфле: высокий, пористый, мягкий.
Ингредиенты на 1–2 порции
- Яйца — 3 шт.
- Творог — 120–150 г (лучше 5–9%; если зернистый — пробейте блендером)
- Молоко или сливки — 40–60 мл
- Соль — щепотка (для сладкой версии тоже можно щепотку, вкус станет ярче)
- Сахар — 1–2 ч. л. (по желанию)
- Ваниль/корица/цедра лимона — по желанию
- Масло сливочное — 10 г (для формы/сковороды)
Опционально для вкуса и текстуры:
- Манка — 1 ч. л. (если творог очень влажный)
- Разрыхлитель — 1/3 ч. л. (не обязательно, но помогает подняться)
- Ягоды или изюм — 1–2 ст. л.
Подготовка
Духовку разогрейте до 180°C. Форму (керамика/металл) смажьте сливочным маслом. Отделите белки от желтков. Белки уберите в чистую сухую миску.
Как готовить
Желтки смешайте с творогом, молоком (или сливками), солью. Если делаете сладкую версию — добавьте сахар и ваниль. Массу лучше пробить блендером 20–30 секунд: будет более «суфлейно».
Взбейте белки до устойчивых пиков (когда масса держит форму и не стекает). Вмешайте белки в творожную основу в 2–3 приема, лопаткой, движениями снизу вверх. Не перемешивайте долго — иначе осядет.
Переложите массу в форму и выпекайте 18–25 минут при 180°C. Дверцу духовки первые 15 минут не открывайте.
Достаньте, дайте постоять 3–5 минут — омлет немного стабилизируется.