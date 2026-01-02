Во время осенней сессии Сейм принял 126 законов, однако работа была омрачена отсутствием кворума
Депутаты Сейма во время осенней сессии, которая длилась с сентября по декабрь 2025 года, приняли 126 законов.
Последнее заседание осенней сессии парламента состоялось 18 декабря. На этом заседании правящей коалиции не удалось обеспечить кворум, поэтому все включенные в повестку дня законопроекты не были рассмотрены и Сейм вернется к ним на зимней сессии.
В начале декабря парламент утвердил законопроект о госбюджете на следующий год и пакет сопровождающих законопроектов.
Нестабильность в правящей коалиции в ходе осенней сессии вызвало решение депутатов коалиционного Союза зеленых и крестьян поддержать инициированное оппозицией решение о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Позднее по призыву президента Эдгара Ринкевича Сейм решил отложить рассмотрение этого вопроса на время после окончания полномочий парламента нынешнего созыва.
Зимняя сессия Сейма начнется 9 января и продлится до 2 апреля.