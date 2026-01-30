19 визитов к врачу в год: данные страхования выявляют любопытные тенденции среди латвийцев

Одной из наиболее заметных тенденций стало увеличение внимания к профилактике, прежде всего к вакцинации. Согласно данным BTA, количество заявок на компенсацию вакцинации против вируса папилломы человека за несколько лет выросло более чем втрое: с 49 заявок в 2022 году до 163 в 2024 году.