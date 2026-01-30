19 визитов к врачу в год: данные страхования выявляют любопытные тенденции среди латвийцев
Жители Латвии все чаще обращаются к врачам и активнее используют медицинские услуги: данные страховой компании BTA показывают рост профилактики, вакцинации и роли медицинского страхования в повседневной жизни и на рынке труда.
Жители Латвии в последние годы все активнее пользуются медицинскими услугами, а здоровье постепенно становится одной из приоритетных сфер расходов. Об этом свидетельствуют данные страховой компании BTA Baltic Insurance Company. По информации страховщика, за последние пять лет средний размер выплат по медицинскому страхованию вырос на 20 процентов и достиг 257 евро на одного застрахованного человека.
Одновременно увеличилось и количество используемых медицинских услуг: в настоящее время один застрахованный в среднем обращается к врачам и диагностике 19 раз в год.
Как поясняет директор департамента страховых выплат BTA Иво Данче, медицинская страховка стимулирует людей своевременно заботиться о своем здоровье. Она позволяет получать консультации и лечение быстрее и с меньшими затратами, не ожидая месяцами в очередях на государственные услуги.
Рост интереса к профилактике и вакцинации
Одной из наиболее заметных тенденций стало увеличение внимания к профилактике, прежде всего к вакцинации. Согласно данным BTA, количество заявок на компенсацию вакцинации против вируса папилломы человека за несколько лет выросло более чем втрое: с 49 заявок в 2022 году до 163 в 2024 году.
В 2025 году самой популярной оказалась вакцинация против клещевого энцефалита — на нее пришлось 61 процент всех страховых заявок по вакцинации. На втором месте вакцинация против гриппа с долей 26 процентов.
Самые востребованные врачи и обследования
Сохраняется высокий спрос и на амбулаторные услуги. В 2025 году чаще всего застрахованные обращались к гинекологу — такие консультации составили 15 процентов всех платных визитов. Далее следуют дерматологи (8 процентов), офтальмологи (7 процентов), неврологи (6 процентов), эндокринологи и физиотерапевты (по 5 процентов), а также кардиологи и хирурги.
Среди диагностических процедур лидируют ультразвуковые исследования, включая ультрасонографию, дуплексное и доплеровское сканирование. Они составили 45 процентов всех обследований, оплаченных страховкой.
Медицинская страховка - важнейший инструмент на рынке труда
По словам Иво Данче, рост заботы о здоровье совпадает с усиливающейся конкуренцией работодателей за квалифицированных сотрудников. В результате медицинская страховка стала важным инструментом привлечения и удержания персонала.
Все больше компаний расширяют страховое покрытие. Почти половина работодателей уже включает стоматологические услуги в страховые полисы как дополнительную программу. Это особенно актуально на фоне роста цен в медицине, обусловленного повышением зарплат медперсонала, удорожанием оборудования и энергоресурсов.
Стоматология остается одной из самых дорогих медицинских услуг, при этом государственное финансирование в Латвии распространяется в основном только на детей. Поэтому работодатели все чаще берут на себя часть этих расходов, позволяя сотрудникам лечить зубы своевременно и с меньшей финансовой нагрузкой.