Умерла Кэтрин О'Хара - актриса, сыгравшая мать Кевина в фильме "Один дома"
Кэтрин О'Хара, известная по культовым ролям в сериале «Шиттс Крик», фильмах «Один дома», умерла в возрасте 71 года.
Голливудская икона скончалась в пятницу, 30 января 2026 года, у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни, подтвердил ее менеджер. Семья актрисы проведет закрытую церемонию прощания.
Кэтрин О'Хара родилась в 1954 году в Торонто (Канада) и была шестым ребенком из семи. Свою карьеру она начала в 1970-х годах, став участницей легендарной комедийной труппы Second City Television, где помогла стартовать карьерам таких будущих звезд комедии, как Джон Кэнди, Юджин Леви и Рик Моранис. Ранняя работа в SCTV принесла ей премию «Эмми» в 1982 году и утвердила ее как мощный комедийный талант.
Прорыв в кино пришелся на 1980-е годы — благодаря запоминающимся ролям в фильмах «После работы» (1985), «Изжога» (1986) и культовой ленте Тима Бертона «Битлджус» (1988). Однако по-настоящему всенародную известность ей принесла роль Кейт МакКаллистер — измученной, но стойкой матери героя Маколея Калкина — в рождественском хите «Один дома» (1990) и его продолжении «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992).
Маколей Калкин трогательно отозвался о смерти актрисы, вспомнив их близкую связь, возникшую во время съемок фильмов «Один дома». В Instagram он написал:
«Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Я хотел сидеть рядом с тобой на стуле. Я слышал тебя, но мне нужно было сказать еще так много. Я люблю тебя. Увидимся позже».
Карьера Кэтрин О'Хары продолжила расцвет благодаря ее регулярному сотрудничеству с режиссером Кристофером Гестом. Она снялась в четырех его признанных мокьюментари: Waiting for Guffman (1996), Best in Show (2000), A Mighty Wind (2003) и For Your Consideration (2006). Эти работы получили высокую оценку за остроумие, точность наблюдений и тонкий юмор.
В последние десять лет актриса пережила яркое возвращение на пик популярности благодаря сериалу канадского телеканала CBC «Шиттс Крик» (2015–2020), где сыграла эксцентричную и незабываемую Мойру Роуз. Эта роль принесла ей премии «Эмми» и «Золотой глобус» и окончательно закрепила за ней статус одной из самых универсальных и любимых актрис своего поколения.
Талант актрисы выходил далеко за рамки комедии. В 2025 году она получила номинации на «Эмми» за гостевую роль в сериале «Одни из нас» и за комедийную работу в проекте «Студия», вновь подтвердив свой широкий актерский диапазон. Во втором сезоне «Одних из нас» она сыграла Гейл — терапевта, которая помогала герою Джоэлу, сыгранному Педро Паскалем, справляться с эмоциональной закрытостью, сочетая юмор с глубокой драматичностью.
Педро Паскаль также отдал дань памяти актрисе, написав в соцсетях:
«Какое счастье было быть рядом с тобой, гений. Я бесконечно благодарен. В моем мире стало меньше света. Этот счастливый мир, в котором ты была, будет хранить тебя всегда. Всегда. Единственная и неповторимая Кэтрин О’Хара».
Соболезнования выразили и многие другие известные личности.
В знак признания ее огромного вклада в искусство в 2017 году Кэтрин О'Хара была удостоена Ордена Канады — одной из высших наград страны.