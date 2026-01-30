Примета времени: в объявлениях о работе в Латвии стали появляться требования знания хинди - соцсети в ярости
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Примета времени: в объявлениях о работе в Латвии стали появляться требования знания хинди - соцсети в ярости

Отдел новостей

Otkrito.lv

В латвийских соцсетях разгорелся новый языковой скандал: пользователей возмутило объявление о вакансии веломеханика с требованием знания хинди и английского языка. История закончилась вмешательством Государственного агентства занятости.

В латвийском сегменте социальных сетей разгорелась оживленная дискуссия вокруг вакансии, опубликованной одной из компаний: в объявлении о приеме на работу веломеханика среди требований неожиданно фигурировало знание языка хинди.

Автор одного из постов, распространившихся в соцсетях, резко отреагировала на содержание вакансии, приложив скриншот объявления. "Мы еще не избавились от доминирования русского языка в публичном пространстве и на собеседованиях, а уже требуют знания хинди и английского языка. Для кого на самом деле создается этот рынок труда? Для кого предназначена эта страна? Что вы, предатели, делаете с Латвией?" — написала она.

Скриншот подтверждал, что в объявлении о вакансии веломеханика действительно указывалось: знание хинди необходимо для общения с клиентами и коллегами, а знание хинди и английского языков названо важным условием для безопасного оказания услуг, понимания технических инструкций и сотрудничества с иностранными сотрудниками и практикантами.

В комментариях развернулась бурная полемика. Часть пользователей встала на сторону работодателя, напоминая о свободе предпринимательства. "Почему работодатель, который платит деньги, не может сам выбирать требования, которые предъявляет к работнику?" — написал один из комментаторов. Другие напомнили, что борьба за исключение русского языка из требований к вакансиям велась годами, однако теперь рынок труда столкнулся с новой реальностью. "Кто-то боролся за то, чтобы не требовали русский язык — и это, конечно, хорошо. Но нужно было подумать и о последствиях. Сегодня практически нет ни одного объявления, где не требуют знание английского языка", — отмечает пользователь.

Наиболее жесткая критика прозвучала в комментариях, где вакансию назвали инструментом для легализации трудовых мигрантов. "Это объявление предназначено для получения вида на жительство мигрантом — рабочей силой. Требования такие, будто в Латвии нет таких специалистов, поэтому их нужно завозить из-за границы. Где вы видели веломеханика с зарплатой от 1500 евро? Это минимальная зарплата для мигранта", — утверждает комментатор.

После общественного резонанса ситуацию прокомментировало Государственное агентство занятости (NVA). В официальном сообщении ведомства говорится, что вакансия была проверена. "NVA рассмотрело вакансию, опубликованную на портале CV и вакансий, в которой было указано требование знания языка хинди. Установлено, что вакансия не соответствует требованиям, и она была удалена. Благодарим за информацию и внимательность", — сообщили в агентстве.

Темы

Государственное агентство занятостиСитуация с иммигрантамиNVAРусский язык

Другие сейчас читают