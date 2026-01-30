Примета времени: в объявлениях о работе в Латвии стали появляться требования знания хинди - соцсети в ярости
В латвийских соцсетях разгорелся новый языковой скандал: пользователей возмутило объявление о вакансии веломеханика с требованием знания хинди и английского языка. История закончилась вмешательством Государственного агентства занятости.
В латвийском сегменте социальных сетей разгорелась оживленная дискуссия вокруг вакансии, опубликованной одной из компаний: в объявлении о приеме на работу веломеханика среди требований неожиданно фигурировало знание языка хинди.
Автор одного из постов, распространившихся в соцсетях, резко отреагировала на содержание вакансии, приложив скриншот объявления. "Мы еще не избавились от доминирования русского языка в публичном пространстве и на собеседованиях, а уже требуют знания хинди и английского языка. Для кого на самом деле создается этот рынок труда? Для кого предназначена эта страна? Что вы, предатели, делаете с Латвией?" — написала она.
Скриншот подтверждал, что в объявлении о вакансии веломеханика действительно указывалось: знание хинди необходимо для общения с клиентами и коллегами, а знание хинди и английского языков названо важным условием для безопасного оказания услуг, понимания технических инструкций и сотрудничества с иностранными сотрудниками и практикантами.
Mēs vēl neesam tikuši vaļā no krievu valodas dominances publiskajā telpā un darba intervijās, bet jau tiek pieprasītas hindi un angļu valodas zināšanas. Kam patiesībā tiek veidots šis darba tirgus? Kam ir paredzēta šī valsts? Ko jūs, nodevēji, darāt ar Latviju? pic.twitter.com/iDb6mmQyXL— Dace Lindberga (@lindberga22) January 29, 2026
В комментариях развернулась бурная полемика. Часть пользователей встала на сторону работодателя, напоминая о свободе предпринимательства. "Почему работодатель, который платит деньги, не может сам выбирать требования, которые предъявляет к работнику?" — написал один из комментаторов. Другие напомнили, что борьба за исключение русского языка из требований к вакансиям велась годами, однако теперь рынок труда столкнулся с новой реальностью. "Кто-то боролся за то, чтобы не требовали русский язык — и это, конечно, хорошо. Но нужно было подумать и о последствиях. Сегодня практически нет ни одного объявления, где не требуют знание английского языка", — отмечает пользователь.
Наиболее жесткая критика прозвучала в комментариях, где вакансию назвали инструментом для легализации трудовых мигрантов. "Это объявление предназначено для получения вида на жительство мигрантом — рабочей силой. Требования такие, будто в Латвии нет таких специалистов, поэтому их нужно завозить из-за границы. Где вы видели веломеханика с зарплатой от 1500 евро? Это минимальная зарплата для мигранта", — утверждает комментатор.
После общественного резонанса ситуацию прокомментировало Государственное агентство занятости (NVA). В официальном сообщении ведомства говорится, что вакансия была проверена. "NVA рассмотрело вакансию, опубликованную на портале CV и вакансий, в которой было указано требование знания языка хинди. Установлено, что вакансия не соответствует требованиям, и она была удалена. Благодарим за информацию и внимательность", — сообщили в агентстве.