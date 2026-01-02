Обратно в СССР: поставки газа из России в Европу вернулись в брежневские времена

Европейский союз заявил, что прекратит импорт российского газа к концу 2027 года, но ранее Европа была крупнейшим источником бюджетных доходов России от продажи нефти и газа, опираясь на трубопроводы, построенные еще в 1960–1970-х годах для поставок из Советского Союза в Западную Европу.