Обратно в СССР: поставки газа из России в Европу вернулись в брежневские времена
Экспорт трубопроводного газа России в Европу в 2025 году сократился на 44% и опустился до минимального уровня с середины 1970-х годов после закрытия украинского маршрута и на фоне поэтапного отказа Европейского союза от импорта ископаемого топлива из России. Проведя расчеты, об этом сообщает агентство Reuters.
Европейский союз заявил, что прекратит импорт российского газа к концу 2027 года, но ранее Европа была крупнейшим источником бюджетных доходов России от продажи нефти и газа, опираясь на трубопроводы, построенные еще в 1960–1970-х годах для поставок из Советского Союза в Западную Европу.
Экспорт российского трубопроводного газа в Европу достиг пика в 2018–2019 годах и превышал 175–180 миллиардов кубометров в год, принося десятки миллиардов долларов компании "Газпром" и российскому государству, которое владеет контрольным пакетом акций.
Однако в 2025 году поставки сократились до 18 миллиардов кубометров и осуществлялись только по подводному газопроводу TurkStream, показывают расчеты Reuters на основе данных европейской ассоциации операторов газотранспортных систем Entsog.
Это самый низкий уровень с начала 1970-х годов. Согласно данным "Газпрома", Советский Союз поставил в Европу 19,3 миллиарда кубометров газа в 1975 году, тогда как в 1973 году объем составлял 6,8 миллиарда кубометров, в начальный период экспорта сибирского газа.
TurkStream остается единственным маршрутом транзита российского газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, истекшее 1 января. Газ по TurkStream получают, в частности, Сербия, Венгрия и Словакия, а также Турция.
Россия также экспортирует газ в Европу в сжиженном виде морскими танкерами и является вторым по величине поставщиком газа в ЕС после США.
Тем временем, как ранее сообщал Otkrito.lv, Литва продолжает зарабатывать на транзите российского газа - доход соседей может составить почти 30 млн евро в год.