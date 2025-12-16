Литва продолжает зарабатывать на транзите российского газа - доход соседей может составить почти 30 млн евро в год
В связи с тем, что 1 января 2026 года истекает 10-летний срок действия соглашения о транзите российского природного газа через Литву в Калининград, и стороны завершают переговоры о новом соглашении, годовой доход Литвы от этого транзита, по предварительным оценкам, составит около 29 млн евро — значительно больше, чем сейчас, говорит глава регулятора рынка Ренатас Поцюс.
В настоящее время годовой доход государственной компании Amber Grid от этого транзита по соглашению с «Газпромом» составляет около 13 млн евро. Эксперт, к которому агентство BNS обратилось за комментарием, подчёркивает, что у Вильнюса есть все рычаги для того, чтобы заработать на транзите российского газа больше.
По словам председателя Государственного совета по регулированию энергетики, транзит станет дороже из-за инвестиций Литвы в газотранспортную инфраструктуру, но цена должна рассчитываться по методологии Европейского союза (ЕС). «В период подписания договора о транзите (в 2015 году) были сделаны значительные инвестиции, и те затраты или цены, которые были установлены 10 лет назад, не соответствуют текущим затратам. Это стало одной из главных причин пересмотра самой тарифной системы и тарифов. Второй аспект - сами тарифы устанавливаются сегодня в соответствии с европейским законодательством, требованиями Европейского сетевого кодекса», — сказал Поцюс агентству BNS.
Переговоры о новом соглашении и его условиях ведут оператор газотранспортной системы Amber Grid и российский энергетический гигант «Газпром». По неофициальной информации агентства BNS, в настоящее время ведутся переговоры о договоре на пять лет. По словам политиков и экспертов, опрошенных агентством BNS, у Литвы сейчас есть все условия для получения большей выручки от транзита, чем в 2014 году, прежде всего потому, что страна полностью независима от российской энергетики, а это значит, что договор нужен только России.