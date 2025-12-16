Литва продолжает зарабатывать на транзите российского газа - доход соседей может составить почти 30 млн евро в год

Переговоры о новом соглашении и его условиях ведут оператор газотранспортной системы Amber Grid и российский энергетический гигант «Газпром». По неофициальной информации агентства BNS, в настоящее время ведутся переговоры о договоре на пять лет. По словам политиков и экспертов, опрошенных агентством BNS, у Литвы сейчас есть все условия для получения большей выручки от транзита, чем в 2014 году, прежде всего потому, что страна полностью независима от российской энергетики, а это значит, что договор нужен только России.