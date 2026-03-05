Депутату Рижской думы Плинеру грозит штраф в 350 евро - он выложил в соцсети фото с советскими наградами

Данная статья устанавливает ответственность за использование в общественном месте одежды с символикой флагов бывшего СССР, бывших республик СССР и нацистской Германии, вооруженных сил и органов правопорядка, а также элементов такой одежды, включая советские символы серпа и молота в сочетании с пятиконечной звездой. За такое нарушение физические лица получают предупреждение или штраф в размере до 70 штрафных единиц или 350 евро.