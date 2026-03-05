Депутату Рижской думы Плинеру грозит штраф в 350 евро - он выложил в соцсети фото с советскими наградами
Депутату Рижской думы Якову Плинеру ("За стабильность") грозит штраф в размере 350 евро за размещение в социальной сети Facebook своей фотографии с наградами.
Яков Плинер сообщил, что 23 февраля, в день советской армии, он разместил на своей странице в Facebook фотографию, на которой приколол к одежде свои награды.
“Pienākums - pret dzimteni!”— Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) February 23, 2026
Zemāk rakstīts šī @RigasDome deputāta 23.02. “svētku” ierakstā.
Bilde - kā redzams, nav tik veca. PSRS medaļas, bez šaubām, žvadz kabatās turpat Rātsnama gaiteņos klīstot. pic.twitter.com/9GyMy7NLK4
Среди них - награды СССР, России и Латвийской ССР. Есть и самая важная для него медаль, которую ему подарил внук, с надписью "Самому лучшему дедушке". Есть также награда от Латвийской ассоциации еврейских ветеранов войны.
Сегодня Плинер получил письмо из Государственной полиции, в котором сообщается, что он признан лицом, подлежащим административной ответственности за нарушение, предусмотренное статьей 13 Закона об административных наказаниях.
Данная статья устанавливает ответственность за использование в общественном месте одежды с символикой флагов бывшего СССР, бывших республик СССР и нацистской Германии, вооруженных сил и органов правопорядка, а также элементов такой одежды, включая советские символы серпа и молота в сочетании с пятиконечной звездой. За такое нарушение физические лица получают предупреждение или штраф в размере до 70 штрафных единиц или 350 евро.
Плинер сказал, что сначала даст объяснения. Если его оштрафуют, он рассмотрит возможность обжалования.