Депутату Рижской думы Плинеру грозит штраф в 350 евро - он выложил в соцсети фото с советскими наградами

Депутата от «За стабильность!» могут оштрафовать за публикацию фото с советскими наградами.
Депутату Рижской думы Якову Плинеру ("За стабильность") грозит штраф в размере 350 евро за размещение в социальной сети Facebook своей фотографии с наградами.

Яков Плинер сообщил, что 23 февраля, в день советской армии, он разместил на своей странице в Facebook фотографию, на которой приколол к одежде свои награды.

Среди них - награды СССР, России и Латвийской ССР. Есть и самая важная для него медаль, которую ему подарил внук, с надписью "Самому лучшему дедушке". Есть также награда от Латвийской ассоциации еврейских ветеранов войны.

Сегодня Плинер получил письмо из Государственной полиции, в котором сообщается, что он признан лицом, подлежащим административной ответственности за нарушение, предусмотренное статьей 13 Закона об административных наказаниях.

Данная статья устанавливает ответственность за использование в общественном месте одежды с символикой флагов бывшего СССР, бывших республик СССР и нацистской Германии, вооруженных сил и органов правопорядка, а также элементов такой одежды, включая советские символы серпа и молота в сочетании с пятиконечной звездой. За такое нарушение физические лица получают предупреждение или штраф в размере до 70 штрафных единиц или 350 евро.

Плинер сказал, что сначала даст объяснения. Если его оштрафуют, он рассмотрит возможность обжалования.

