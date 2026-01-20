Высылка нелояльных отменяется? Почему комиссия Сейма решила не продвигать народную инициативу

Заместитель начальника Службы государственной безопасности (VDD) Эрик Цинкус, согласившись с позицией МИД, отметил, что цель частично уже достигнута благодаря поправкам в законы. Помимо этого, существуют и другие инструменты и механизмы, позволяющие обеспечить, чтобы в стране не находились лица, представляющие угрозу. «Речь идет о так называемом черном списке и признании лиц персонами нон грата, то есть нежелательными в Латвии», — подчеркнул Цинкус. Так, в прошлом году по инициативе VDD министр внутренних дел Рихард Козловскис включил в так называемый черный список, то есть список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, 140 человек. Более чем для половины из них срок нахождения в этом списке был продлен.