Высылка нелояльных отменяется? Почему комиссия Сейма решила не продвигать народную инициативу
Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции не станет продвигать далее инициативу жителей с призывом выдворять из Латвии нелояльных лиц.
Во вторник комиссия, заслушав представителей государственных учреждений, сообщила инициатору, что большинство предлагаемых ограничений уже предусмотрены действующим законодательством. Более того, если в будущем потребуются какие-либо улучшения, комиссия Сейма уже работает над различными поправками к закону, отметил глава комиссии Раймонд Бергманис.
Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Артем Уршульскис заявил на заседании комиссии, что, если оценивать суть инициативы, часть ее требований уже выполнена. В частности, несколько лет назад были приняты поправки к закону о лишении гражданства нелояльных лиц. Также существует возможность применения процедуры выдворения по решению суда. Оценка МИД такова: с точки зрения международного права лишение гражданства является чрезвычайно серьезным вмешательством в права человека, а Латвия связана рядом международных договоров в области прав человека. Во Всеобщей декларации прав человека ООН закреплено, что каждый человек имеет право на гражданство и никто не может быть произвольно лишен гражданства.
«С нашей точки зрения, если ведется дискуссия или принимается решение об ужесточении регулирования в вопросах лишения гражданства, необходимо очень тщательно оценивать, как это повлияет на наши международные обязательства», — подчеркнул представитель МИД.
Он также обратил внимание на опыт других государств, который не подтверждает, что лишение гражданства является эффективным инструментом борьбы с угрозами национальной безопасности. Кроме того, система международного права выстроена таким образом, чтобы государства не создавали лиц без гражданства.
Заместитель начальника Службы государственной безопасности (VDD) Эрик Цинкус, согласившись с позицией МИД, отметил, что цель частично уже достигнута благодаря поправкам в законы. Помимо этого, существуют и другие инструменты и механизмы, позволяющие обеспечить, чтобы в стране не находились лица, представляющие угрозу. «Речь идет о так называемом черном списке и признании лиц персонами нон грата, то есть нежелательными в Латвии», — подчеркнул Цинкус. Так, в прошлом году по инициативе VDD министр внутренних дел Рихард Козловскис включил в так называемый черный список, то есть список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, 140 человек. Более чем для половины из них срок нахождения в этом списке был продлен.
В то же время заместитель главы VDD указал, что правоохранительным органам непросто выявлять лиц с двойным гражданством. «Лица, имеющие гражданство России и Латвии, очень осознанно и целенаправленно пытаются это скрывать», — отметил Цинкус.
Ранее сообщалось, что подписанная жителями инициатива призывает срочно разработать новый закон или внести изменения в действующие нормативные акты, чтобы обеспечить выдворение лиц, нелояльных Латвийскому государству, а также лишение их гражданства. Цель инициативы — создать безопасную среду, предотвратить угрозы и укрепить государственную безопасность. Авторы инициативы подчеркивают, что такие меры будут способствовать укреплению самосознания латышей и подтвердят неделимость государства в вопросах национальных ценностей, территории, законов и языка.