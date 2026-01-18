Чемодан, вокзал... Жители в петиции требуют отбирать гражданство у нелояльных и выгонять их из Латвии

Согласно положениям директивы ЕС, в дальнейшем срочные виды на жительство у трудоустроенных граждан третьих стран не будут аннулироваться, если период безработицы в срок действия разрешения не превышает трех месяцев. Если же иностранец работал в Латвии дольше двух лет, допустимый период безработицы будет продлен до шести месяцев.