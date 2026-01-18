Чемодан, вокзал... Жители в петиции требуют отбирать гражданство у нелояльных и выгонять их из Латвии
Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник, 20 января, начнет оценивать инициативу жителей с призывом выдворять из Латвии нелояльных людей, свидетельствует повестка заседания комиссии.
Подписанная жителями инициатива призывает срочно разработать новый закон или внести изменения в действующие нормативные акты, чтобы обеспечить выдворение лиц, нелояльных Латвийскому государству, а также лишение гражданства Латвии.
Цель инициативы — создать безопасную среду, предотвратить угрозы и укрепить государственную безопасность. Авторы инициативы подчеркивают, что это будет способствовать укреплению самосознания латышей и подтвердит неделимость государства в отношении национальных ценностей, территории, законов и языка.
В повестке заседания комиссии также значатся поправки к Закону об иммиграции.
Поправки, подготовленные в соответствии с регулированием Европейского союза, предусматривают совершенствование механизма выдачи единого разрешения на проживание и работу для граждан третьих стран, а также уточняют другие условия, связанные с получением вида на жительство.
Согласно положениям директивы ЕС, в дальнейшем срочные виды на жительство у трудоустроенных граждан третьих стран не будут аннулироваться, если период безработицы в срок действия разрешения не превышает трех месяцев. Если же иностранец работал в Латвии дольше двух лет, допустимый период безработицы будет продлен до шести месяцев.
Изменения также предусматривают уточнение процесса подачи заявлений на вид на жительство в Управлении по делам гражданства и миграции, установив законное пребывание как предварительное условие, а также определив процедуру предоставления недостающих документов и единый 14-дневный срок, который должен обеспечить прозрачный и предсказуемый порядок.
Законопроект также предусматривает право делегировать поставщику внешних услуг прием документов, подаваемых для оформления вида на жительство, а в случае сомнений — проверку подлинности документов, поданных для визы или вида на жительство.
Кроме того, планируется установить отдельные существенные ограничения и уточнения. В частности, граждане России и Беларуси, которые находятся в Латвии с целью обучения или учебы, в период действия учебного разрешения не смогут запрашивать постоянный вид на жительство.
Также, опираясь на данные последних лет, из Закона об иммиграции исключается возможность получить срочный вид на жительство путем покупки беспроцентных государственных ценных бумаг, поскольку такой механизм больше не считается целесообразным.