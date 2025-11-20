Высылать из Латвии за нелояльность: 10 тысяч подписей собрала инициатива, которая не соответствует "европейским ценностям"

У депутатов комиссии тоже было много вопросов — но, так как авторов инициативы на заседании комиссии не было, они начали додумывать сами: возможно, речь идет о тех, у кого двойное гражданство. «Если мы читаем саму инициативу, за которую подписалось общество, тут сказано просто “выдворение нелояльных лиц из Латвии и отнятие гражданства”. Мы понимаем, что, скорее всего, речь идет о лицах с двойным гражданством и, скорее всего, выдворить — в эту вторую страну. Но здесь нет абсолютной ясности. У авторов инициативы не было возможности сегодня прийти и рассказать подробно?» — сказал депутат Сейма Эдгар Таварс («Объединенный список»).